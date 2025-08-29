O Fenerbahçe anunciou a demissão do técnico José Mourinho na manhã desta sexta-feira. Em nota oficial, o clube se despediu do treinador português, que assumiu o comando da equipe em junho de 2024. A saída acontece após o time ser eliminado dos playoffs da Champions League para o Benfica, na última quarta.

PARA INFORMAÇÃO PÚBLICA: Nos despedimos de José Mourinho, que era o técnico do nosso time profissional de futebol A desde a temporada 2024-2025. Agradecemos a ele por seus esforços em prol da nossa equipe e lhe desejamos sucesso em sua carreira futura. Fenerbahçe Sports Club.

De acordo com informações das mídias estrangeiras, a diretoria turca tinha como meta a classificação à fase de liga das Champions League. No entanto, Mourinho não conseguiu superar o time português na última rodada, sendo eliminado por 1 a 0 no Estádio da Luz após empate em casa.

Com a queda na Champions, o Fenerbahçe vai competir a Europa League, que terá os confrontos sorteados nesta sexta-feira em cerimônia realizada juntamente à Conference League.

Mourinho se despede após 62 jogos disputados e 37 vitórias alcançadas. Na temporada passada, o treinador de 62 anos perdeu na conquista do título do Campeonato Turco, que não é vencido pelo Fenerbahçe desde 2013/14. A equipe ficou a 11 pontos do tricampeão Galatasaray.

Polêmicas de Mourinho no Fenerbahçe

Em 15 meses no futebol turco, José Mourinho protagonizou algumas polêmicas pelo clube. Isso, inclusive, pode ter contribuído para a saída do treinador do cargo. Em julho deste ano, por exemplo, o português criticou a chegada do principal reforço da janela, Jhon Durán, que foi emprestado pelo Al-Nassr.

O Galatasaray acusou Mourinho de fazer "declarações racistas" após o empate sem gols entre as equipes pelo Campeonato Turco na última temporada. O comandante afirmou que os reservas do adversário estavam "pulando como macacos" e sugeriu que o jogo teria sido um "desastre" se tivesse sido comandado por um árbitro turco.

