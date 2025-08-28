Milan acerta contratação de atacante do Chelsea; confira

Em busca de novas peças para o setor ofensivo durante toda a janela de transferências, o Milan está próximo de anunciar um reforço. Trata-se de Christopher Nkunku, do Chelsea. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os clubes já estão alinhados em relação ao montante total da negociação e o atacante francês aceitou o contrato de cinco temporadas oferecido pelos Rossoneros.

Para acertar com Nkunku em definitivo, o Milan vai desembolsar cerca de 35 milhões de euros (R$ 221,1 milhões na cotação atual) em taxa fixa, além do bônus por variáveis que podem adicionar até 7 milhões de euros (R$ 44,2 milhões) ao valor a ser recebido pelo Chelsea. Mesmo com números interessantes na última temporada, Nkunku perdeu espaço com Enzo Maresca e foi colocado à disposição no mercado de verão europeu.

Em 2024/25, Christopher Nkunku entrou em campo em 47 oportunidades pelo Chelsea, marcou 14 gols e contribuiu com 5 assistências. O camisa 18 não apresentou o que se esperava em Londres, já que, antes de acertar pelos Blues, vinha de duas temporadas superando os 20 tentos pelo RB Leipzig, o que o credenciou a ser convocado recorrentemente para a seleção francesa. Agora, o Milan pode ser a oportunidade para Nkunku voltar a performar em alto nível.

Nkunku está próximo de trocar o Chelsea pelo Milan (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Saída de Nkunku abre espaço para reforços

A negociação de Nkunku para o Milan tem como grande objetivo abrir espaço para novos reforços no plantel de Enzo Maresca. Segundo a Sky Sports, o clube tem tratativas nos bastidores para fechar com Alejandro Garnacho, que está fora dos planos do Manchester United. Os Blues ainda têm olhos para Xavi Simons, do RB Leipzig, mas terá concorrência do Tottenham, que entrou de fato na briga pelo meia holandês.

