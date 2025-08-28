Com gols brasileiros, Playoffs da Conference League chegam ao fim; veja os resultados
Últimos participantes da Conference League foram conhecidos
Nesta quinta-feira (28), os playoffs da Conference League chegaram ao fim e definiram os últimos classificados para a edição 2025/26 da competição. Foram 23 confrontos, com disputas de pênaltis, goleadas e também jogos mais mornos. Veja como foram as partidas.
Entre os 46 clubes que entraram em campo em busca de uma vaga, se destacaram o Shakhtar Donetsk, com sua legião de brasileiros, o Crystal Palace, em sua primeira experiência internacional, o Mainz 05, da Alemanha, o Rayo Vallecano, da Espanha, a Fiorentina, da Itália, o Strasbourg, da França, e o Besiktas, da Turquia.
O Shakhtar, apesar do favoritismo, não teve vida fácil. Após empatar em casa com o Servette, da Suíça, viu-se atrás no placar no jogo de volta. Kevin, ex-Palmeiras, empatou de pênalti e levou a decisão para a prorrogação. Foi então que Kauã Elias, ex-Fluminense, brilhou e garantiu a classificação dos ucranianos.
Já o Crystal Palace confirmou sua vaga sem sustos. Estreante em torneios continentais, venceu o Fredrikstad, da Noruega, na ida, e segurou o empate sem gols na volta para avançar. O Mainz 05 também fez o dever de casa. Depois da derrota por 2 a 1 no primeiro jogo, goleou o Rosenborg, da Noruega, por 4 a 1, confirmando a classificação. O Rayo Vallecano seguiu o mesmo caminho: venceu na ida e fechou sua campanha nos playoffs com um 4 a 0 sobre o Neman, de Belarus.
A Fiorentina passou por susto. Após abrir 3 a 0 no jogo de ida contra o Polissya, da Ucrânia, sofreu dois gols em 20 minutos na volta e ficou a um gol de ver a decisão ir para a prorrogação. No fim, reagiu e venceu por 3 a 2, com gols de Dodô, Ranieri e Dzeko.
O Strasbourg também garantiu sua vaga. Depois do empate em casa, bateu o Brondby, da Dinamarca, por 3 a 2 fora e confirmou presença na fase de grupos. Quem decepcionou foi o Besiktas. Após empatar na ida com o Lausanne, da Suíça, o time de Ole Gunnar Solskjær tropeçou em Istambul: perdeu por 1 a 0, teve um jogador expulso e ficou fora da competição.
Outros destaques ficaram por conta do Omonia, do Chipre, que avançou nos pênaltis, do AZ, da Holanda, que goleou por 4 a 1, e do Legia Varsóvia, que viveu uma verdadeira batalha: após vitória por 2 a 1 na ida, sofreu a virada na volta, mas buscou o empate nos acréscimos, levou para a prorrogação e conseguiu a vaga de forma heroica.
Confira os resultados dos playoffs da Conference League 🟢
- Noah 3x2 Olimpija (7x3 no agregado)
- Fredrikstad 0x0 Crystal Palace (0x1 no agregado)
- Omonia 1(5)x(4)0 WAC (2x2 no agregado)
- Besiktas 0x1 Lausanne (1x2 no agregado)
- RFS 2x2 Ħamrun Spartans FC (2x3 no agregado)
- Rapid Viena 2x0 Györ (3x2 no agregado)
- AZ 4x1 Levski Sofia (6x1 no agregado)
- CFR Cluj 1x0 Häcken (3x7 no agregado)
- Craiova 3x1 Basaksehir (5x2 no agregado)
- AEK 2x0 Anderlecht (3x1 no agregado)
- Arda 1x2 Raków (1x3 no agregado)
- Baník 0x2 Celje (0x3 no agregado)
- Brondby 2x3 Strasbourg (2x3 no agregado)
- Differdange 03 0x1 Drita (1x3 no agregado)
- Fiorentina 3x2 Polissya (6x2 no agregado)
- Rayo Vallecano 4x0 Neman (5x0 no agregado)
- Dinamo City 1x1 Jagiellonia (1x4 no agregado)
- Linfield 0x2 Shelbourne (1x5 no agregado)
- Mainz 05 4x1 Rosenborg (5x3 no agregado)
- Legia 3x3 Hibernian (5x4 no agregado)
- Virtus 1x3 Breidablik Kópavogur (2x5 no agregado)
- Servette 1x2 Shakhtar Donetsk (2x3 no agregado)
- Shamrock Rovers 0x0 Santa Clara (2x1 no agregado)
