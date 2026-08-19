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Felipe Silva marca dois gols e isola o Chengdu na liderança

Atacante piauiense marca duas vezes na virada do Chengdu Rongcheng na CSL

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 17:09
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Poder de decisão: camisa 9 piauiense, Felipe Silva chega a 14 gols na temporada e assume vice-artilharia na China
Poder de decisão: camisa 9 piauiense, Felipe Silva chega a 14 gols na temporada e assume vice-artilharia na China (Foto: Divulgação)

O atacante brasileiro Felipe Silva voltou a ser o grande nome do Chengdu Rongcheng na Chinese Super League (CSL). No último sábado (15), o camisa 9 comandou a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Zhejiang, fora de casa, ao balançar as redes duas vezes no confronto. O resultado consolidou ainda mais o clube na liderança isolada da primeira divisão do futebol chinês.

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Poder de decisão: camisa 9 piauiense, Felipe Silva chega a 14 gols na temporada e assume vice-artilharia na China
Poder de decisão: camisa 9 piauiense, Felipe Silva chega a 14 gols na temporada e assume vice-artilharia na China (Foto: Divulgação)

Com a atuação decisiva, o centroavante piauiense chegou à marca de 14 gols no campeonato, assumindo a vice-artilharia do torneio continental.

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— É uma felicidade muito grande poder ajudar a equipe com dois gols em uma vitória tão importante. Foi um jogo muito difícil, principalmente porque saímos atrás no placar e tivemos que buscar a reação fora de casa. Mas o time mostrou muita personalidade, não deixou de acreditar e conseguiu fazer uma grande virada. Fico feliz pelos gols, mas principalmente pelos três pontos, porque seguimos na liderança e aumentando nossa vantagem — destacou o atleta.

Liderança folgada e idolatria consolidada

A vitória levou o Chengdu Rongcheng aos 48 pontos na tabela de classificação. A equipe abriu expressivos 14 pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Yunnan Yukun, ficando em situação extremamente confortável na busca pelo título nacional.

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O grande momento em campo coincide com a extensão do seu contrato. Recentemente, Felipe Silva assinou renovação de vínculo com o Chengdu até o fim de 2028. Desde a sua chegada à China, na metade de 2021, o piauiense construiu uma trajetória de idolatria: soma 162 partidas oficiais e 86 gols marcados.

— Renovar até 2028 foi um reconhecimento muito especial de tudo o que construí aqui. Tenho uma identificação muito grande com o clube e com os torcedores. Espero continuar retribuindo essa confiança com gols, títulos e muitas alegrias — pontuou.

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Trajetória do piauiense até o futebol asiático

Natural de Teresina, Felipe Silva iniciou sua formação no Fluminense-PI em 2011. Antes de se transferir para o exterior, passou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Ferroviária, Red Bull Bragantino e Vila Nova.

A experiência no futebol asiático começou na Coreia do Sul, onde defendeu o Gwangju FC durante três temporadas. O destaque no futebol sul-coreano abriu as portas para sua transferência ao Chengdu Rongcheng, onde se estabeleceu como uma das maiores referências do futebol chinês.

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