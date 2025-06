A Associação Palestina de Futebol (PFA) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (12) após ficar sem chances de qualificação à Copa do Mundo de 2026. A seleção do país perdeu a oportunidade de avançar aos playoffs asiáticos pela primeira vez depois do empate com Omã, há dois dias.

A igualdade em 1 a 1 ficou marcada pela polêmica no fim do jogo. O triunfo mínimo parcial derreteu-se quando Ahmad Taha cometeu pênalti em Muhsen Al Ghassani após contato na área. O lance gerou reclamações, e a conversão da infração, por parte de Al Sabhi, gerou uma reclamação pública dos palestinos.

Em comunicado, a PFA disse ter entrado com ação direta na Fifa para contestar a marcação do pênalti e criticar o árbitro do confronto, o iraniano Mooud Bonyadifard.

👀 Veja o comunicado da Associação Palestina de Futebol após polêmica nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

"A Associação Palestina de Futebol (PFA) gostaria de explicar à nossa comunidade futebolística a situação no nosso jogo recente entre nossa seleção e Omã, válida pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A PFA monitorou de perto os procedimentos do jogo, e tem dúvidas particulares sobre a decisão tomada pelo árbitro iraniano, sr. Mooud Bonyadifard, de marcar um pênalti ao time de Omã nos acréscimos - uma decisão que resultou no gol de empate. Depois de rever minuciosamente as imagens do jogo e vários replays obtidos nas plataformas de mídia e redes sociais, ficou evidente que a decisão tomada faltou com critérios necessários ao árbitro e não tinha os padrões técnicos que a justificassem. Foi uma decisão injusta com nossa seleção. Sob a luz destas conclusões, enviamos uma reclamação formal à Fifa e à Federação Asiática de Futebol (AFC). A reclamação solicita uma investigação compreensiva das circunstâncias que rodeiam este incidente e uma revisão de todos os procedimentos relacionados aos árbitros, de acordo com as regras estabelecidas pelas respectivas entidades. Esse passo mira defender a justiça esportiva e certificar-se da integridade das competições internacionais."

Com o empate em 1 a 1, a Palestina ficou em quinto no grupo B da terceira fase, enquanto Omã assegurou o quarto lugar. O próximo passo para o time qualificado envolve todos os terceiros e quartos colocados dos três grupos, que serão divididos em duas chaves de três; os primeiros avançam direto à Copa, e os segundos jogam a quinta fase para definir o representante do continente na repescagem. Até o momento, seis seleções - as duas melhores de cada chave do terceiro estágio - estão garantidas no Mundial de 2026: Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália.

