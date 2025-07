Jornal pede saída de Rodrygo do Real Madrid: ‘Terra de ninguém’

O futuro de Rodrygo no Real Madrid voltou a entrar em discussão na imprensa espanhola. Em reportagem publicada nesta quarta-feira (30), o jornal "Marca" ressaltou o momento delicado vivido pelo brasileiro, que atravessa uma fase de baixa produtividade com a camisa do clube merengue.

Em tradução livre: Rodrygo, na terra de ninguém (título); o brasileiro enfrenta sua última semana de férias cercado de incógnitas sobre seu futuro (subtítulo).

O dia 4 de agosto, data marcada para a reapresentação do elenco após o período de férias, coincidirá com cinco meses desde o último gol de Rodrygo pelo Real Madrid. O atacante balançou as redes pela última vez em 4 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

— No futebol moderno, cinco meses sem comemorar equivalem a uma eternidade. Tempo suficiente para que os boatos se espalhem como fogo em palha. Nas últimas semanas, o nome de Rodrygo tem viajado de cidade em cidade enquanto ele permanece imóvel em uma geografia emocional incerta. Neste momento, o brasileiro continua vivendo entre parênteses, aguardando para decidir seus próximos passos — escreveu a crônica do "Marca", assinada pelo jornalista Sergio Rodríguez.

Passado recente e futuro 💭

Apesar do prestígio com a diretoria do Real Madrid, o "Rayo" iniciou a era Xabi Alonso de maneira diferente do esperado. O brasileiro foi titular na estreia do Mundial de Clubes, frente ao Al-Hilal, mas nos cinco jogos subsequentes, não foi escolhido para o 11 inicial do comandante basco, tendo sido preterido por Arda Güler.

— A Copa do Mundo de Clubes o tornou um jogador coadjuvante. Rodrygo jogou 101 minutos, divididos em três partidas. Um fato que não mente e contrasta com as palavras de Xabi no início do torneio. "Rodrygo vai ser importante", confessou o nativo de San Sebastián. Mas não foi. Ele foi titular na primeira partida contra o Al-Hilal e, depois, foi relegado à sombra de Gonzalo — analisou a reportagem.

Time titular do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A tendência é que Rodrygo faça uma reunião com o treinador e o presidente Florentino Pérez após as férias concedidas depois da eliminação diante do PSG nos Estados Unidos. Na conversa, o futuro do atleta será definido, e caso haja consenso, o clube abrirá mão da multa de mais de R$ 6 bilhões para colocar seu futebol à venda.

Tottenham, Liverpool e Arsenal são os que lideram a corrida pelo jogador, com Chelsea e Bayern de Munique correndo por fora. Porém, a intenção é conversar com o Real para reduzir o valor solicitado, que está em torno de 90 milhões de euros (quase R$ 590 milhões na cotação atual).

🔢 Números de Rodrygo pelo Real Madrid

⚽ 270 jogos

🥅 68 gols

📤 47 assistências

🏆 Títulos: Champions League (2021/22 e 2023/24); Mundial de Clubes (2022 e 2023); LaLiga (2019/20, 2021/22 e 2023/24); Supercopa da Espanha (2020, 2022 e 2023); Copa do Rei (2022/23)

— Além dos números, o brasileiro perdeu a garra que distingue os grandes jogadores. Um elemento tribal, inegociável no DNA do Real Madrid. Em suas aparições recentes, ele não demonstrou nenhum traço daquela urgência selvagem que antes o tornava uma ameaça. O novo ecossistema de Xabi Alonso o relegou à categoria de dispensável, uma batalha que ele travará com a intenção de não acabar como um jogador meio prometido — finalizou a matéria.

