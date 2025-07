Ex-Santos comemora assistência e vitória nos playoffs da Conference League

A temporada 2025/2026 começou do mesmo jeito que se encerrou para o lateral-esquerdo Caju com a camisa do Aris Limassol, do Chipre: com assistência decisiva. Foi dos pés do brasileiro que saiu o passe que decretou a vitória por 3 a 2 sobre o Puskas Academy pelo jogo de ida dos playoffs da Conference League. O jogo de volta será disputado nesta quinta-feira, na Hungria.

— Fico muito feliz de poder entrar e ajudar a minha equipe com mais uma assistência decisiva. Vencer dentro de casa era fundamental para os nossos objetivos e graças a Deus pude contribuir para construirmos uma vantagem importante. Esperamos fazer um jogo inteligente fora de casa para voltar para o Chipre com a classificação para a próxima fase — disse o brasileiro.

Um dos principais nomes do Aris Limassol nos últimos anos e com mais de 100 partidas disputadas com a camisa do clube cipriota, Caju tem vivido o período mais glorioso da história da instituição, com títulos relevantes no país e a disputa inédita em competições europeias. O ala espera que este início de temporada com o pé direito seja um bom presságio.

— Nosso primeiro objetivo na temporada com certeza é a classificação para a fase de grupos da Conference League e conquistar a primeira vitória foi muito importante para ganharmos confiança. Espero que seja mais uma temporada de muito sucesso tanto para mim quanto para o clube e que a gente possa mais uma vez fazer o nosso torcedor sorrir e se orgulhar do nosso trabalho — completou.

Caju pelo Santos (Foto:Ivan Storti/Santos)

Carreira de Caju

Revelado nas categorias de base do Santos, com passagem pela seleção brasileira na base, Caju defendeu ainda o Apoel, o Braga e o Goiás antes de chegar ao Aris Limassol.