Nesta terça-feira (29), o Shakhtar Donetsk divulgou um vídeo em suas redes sociais que mostra Eduardo da Silva, ex-jogador do Flamengo e do clube ucraniano, visitando o centro de treinamento do Shakhtar na Eslovênia. O clube está se preparando para a partida de volta da segunda fase eliminatória da Europa League. Na ida, venceu o Besiktas fora de casa por 4 a 2. O Lance! transmite a volta com imagens nesta quinta-feira (31), às 15h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eduardo da Silva é um dos brasileiros com mais jogos pelo Shakhtar Donetsk. Em 174 partidas, o atacante fez 57 gols e deu 17 assistências. O jogador se naturalizou croata, e fez história pela seleção europeia. O ex-Flamengo foi o maior artilheiro da história da seleção croata durante muito tempo, com 29 gols marcados em 62 jogos.

continua após a publicidade

— Sempre bom relembrar e saber que o Shakhtar continua jogando futebol no alto nível, independente das situações externas que vêm acontecendo. O meu desejo é que o Shakhtar sempre ganhe mais jogos possíveis. Para essa temporada eu desejo uma boa sorte, uma ótima temporada, que seja campeão do Campeonato Ucraniano e também na Europa League, nessas competições que vão o mais longe possível. E, se depender de mim, eu estou aqui também para ajudar. Sou mais um torcedor do Shakhtar e eu quero tudo de bom para o clube — disse o brasileiro naturalizado croata ao canal oficial do clube.

Pelo Flamengo, Eduardo da Silva jogou entre 2014 e 2015, com 13 gols e quatro assistências em 46 partidas. O croata era especializado na bola aérea, tendo marcado vários gols de cabeça.

continua após a publicidade

Lance tramsite Shakhtar x Besiktas nesta quinta-feira (31)

Na última quinta-feira (24), o Shakhtar Donetsk foi à Turquia e venceu o Besiktas por 4 a 2 no jogo de ida da segunda fase eliminatória da Europa League. A vitória foi construída por intermédio de brasileiros. Kevin (2), Alisson e Eguinaldo anotaram os gols do duelo, enquanto Tammy Abraham e João Mário descontaram para os turcos. A vantagem dá ao Shakhtar o direito de perder por até um gol de diferença no segundo confronto que se qualifica para a terceira rodada eliminatória da Europa League.

A bola rola para o duelo de volta entre Shakhtar Donetsk e Besiktas na próxima quinta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL). O jogo terá transmissão com imagens do Lance!.Quem avançar enfrenta o perdedor de Rangers x Panathinaikos, que jogam um dia antes por uma vaga na terceira rodada da Champions League.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.