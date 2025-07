Jornalistas criticam estratégia de renovação de Vini Jr no Real Madrid: ‘Desastrosa’

O futuro de Vini Jr no Real Madrid é incerto. As negociações para a renovação contratual seguem vagarosamente e têm gerado repercussão na imprensa esportiva europeia, como no programa espanhol "El Larguero". Para os especialistas, a postura do brasileiro ao adotar uma posição de confronto nas conversas pode acabar sendo prejudicial à sua permanência no clube.

O camisa 7 teria solicitado um reajuste salarial que o colocaria no mesmo patamar de Kylian Mbappé, contratado pela equipe merengue em 2024 e atual maior salário do elenco. Entretanto, a diretoria do Real Madrid avalia com cautela a possibilidade de equiparar os vencimentos dos dois atletas.

A cúpula do clube não demonstra disposição para arcar com cifras semelhantes e, por esse motivo, as tratativas permanecem estagnadas. Caso não haja avanço nas conversas, Vinícius poderá deixar o clube ao término de seu contrato atual, previsto para 2027.

Ambição demais? 🤑

— Se ele continuar nesse caminho de aumentar o valor que combinaram na época, o Madrid estará reunindo motivos para não renovar seu contrato. E acho que Vinícius precisa considerar isso — disse Julio Pulido, no "El Larguero".

— Acho que não é sustentável hoje. Se o desejo dele é ficar no Real Madrid, a estratégia é desastrosa — completou o jornalista Santi Ovalle.

Comparação com ídolos ⚪

— Ele deveria medir os passos com cuidado, porque talvez esteja dando ao Madrid a desculpa necessária para não oferecer esse valor. Dada a forma como Florentino negocia, se livrando de figuras como Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Se ele foi inflexível com esses jogadores lendários, se ele não aceitar esse valor, estou convencido de que Florentino fechará a porta para ele — afirmou Ovalle.

— O Madrid colocou um contrato de um ano na mesa, Sergio pediu dois, e quando Ramos aceitou o contrato daquele ano, o Madrid disse a ele que a oferta havia expirado. O Madrid não brinca — finalizou Yago de Vega.

