Gedson Fernandes, titular do Besiktas na partida de ida contra o Shakhtar Donetsk pela Europa League, não deve estar presente na volta, que acontece nesta quinta-feira (31) com transmissão exclusiva do Lance!. Segundo o jornal A Bola, o português já acertou sua transferência para o Spartak Moscou, da Rússia, em um negócio fechado em 20 milhões de euros fixos (cerca de 129 milhões de reais).

Nesta terça-feira (29), o Besiktas emitiu um comunicado oficial anunciando a compra de 50% dos direito de Gedson Fernandes, que pertenciam ao Benfica. A imprensa portuguesa afirma que, após adquirir este montante, os turcos poderiam vender o meia.

Gedson Fernandes começou a partida da última quinta-feira (24) e teve duas boas oportunidades de marcar para o Besiktas, mas não converteu. A partida acabou em 4 a 2 para o Shakhtar Donetsk. O português chegou ao gigante turco em 2022 e acumula 131 partidas, com 18 gols e 13 assistências.

Para a volta, Solskjaer, técnico do Besiktas, deve optar por João Mário no Lugar de Gedson. João Mário entrou na segunda etapa e mudou o ritmo do meio de campo, além de ter feito o gol que deu esperanças ao time turco para a volta.

Lance tramsite Shakhtar x Besiktas nesta quinta-feira (31)

Na última quinta-feira (24), o Shakhtar Donetsk foi à Turquia e venceu o Besiktas por 4 a 2 no jogo de ida da segunda fase eliminatória da Europa League. A vitória foi construída por intermédio de brasileiros. Kevin (2), Alisson e Eguinaldo anotaram os gols do duelo, enquanto Tammy Abraham e João Mário descontaram para os turcos. A vantagem dá ao Shakhtar o direito de perder por até um gol de diferença no segundo confronto que se qualifica para a terceira rodada eliminatória da Europa League.

A bola rola para o duelo de volta entre Shakhtar Donetsk e Besiktas na próxima quinta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL). O jogo terá transmissão com imagens do Lance!.Quem avançar enfrenta o perdedor de Rangers x Panathinaikos, que jogam um dia antes por uma vaga na terceira rodada da Champions League.

