O Tottenham agiu rapidamente e já contratou um novo técnico após a demissão de Ange Postecoglou. Trata-se de Thomas Frank, que deixou o Brentford e foi anunciado nesta quinta-feira (12) como comandante dos Spurs.

Thomas aceitou findar uma trajetória de sete anos com os Bees para aceitar o novo desafio, também em Londres. O vínculo entre as partes terá duração de três anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2028.

- Com Thomas, estamos contratando um dos técnicos mais progressistas e inovadores do esporte. Ele tem um histórico comprovado no desenvolvimento de jogadores e elenco, e estamos ansiosos para vê-lo liderar o time enquanto nos preparamos para a próxima temporada - afirmou o clube.

Junto a Frank, chegam três membros de sua comissão técnica do Brentford: o auxiliar Justin Cochrane, o analista Joe Newton e o chefe de desempenho Chris Haslam. O corpo será completado por Andreas Georgson, que chega do Manchester United também para ser assistente direto do comandante.

Thomas Frank, de 58 anos, iniciou sua trajetória em clubes menores da Dinamarca e na seleção local. Em 2013, recebeu oportunidade no Brondby e fez mais de 100 jogos, caindo apenas em 2016. Em dezembro do mesmo ano, tornou-se auxiliar do Brentford, e 22 meses depois, após a queda de Dean Smith, recebeu oportunidade como interino. Pelos resultados positivos, foi efetivado, e em 2020/21, conseguiu promoção à elite inglesa, de onde não saiu mais.

🔢 Números de Thomas Frank, novo técnico do Tottenham, em trajetória pelo Brentford

⚽ 317 jogos

✅ 136 vitórias

🟰 71 empates

❌ 110 derrotas

🥅 527 gols marcados

🛡️ 418 gols sofridos

O dinamarquês chega ao clube para substituir Ange Postecoglou. O greco-australiano, em sua segunda temporada à frente dos Spurs, conquistou a Europa League, findando um jejum de 17 anos sem troféus, mas o desempenho ruim na Premier League pesou na visão da diretoria: modesto 17º lugar, um acima da zona de rebaixamento, com apenas 38 pontos.

