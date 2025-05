Presidente Lula aponta problema da Seleção Brasileira e dá sugestão a Ancelotti

O anúncio de Ancelotti na Seleção Brasileira gerou comentário até do presidente do Brasil, Lula. O político falou da chegada do italiano e avaliou o atual momento da Amarelinha. Lula aproveitou para deixar uma sugestão para o atual comandante do Real Madrid.

- Se a gente for analisar a biografia do Ancelotti, ele foi um grande técnico e jogador. Agora, o problema é que estamos em uma safra de jogadores que não é igual a que já tivemos no passado. Essa é mais frágil… Agora, que o Ancelotti, que é um cidadão preparado para o cargo, consiga ajudar a Seleção Brasileira. Se puder, ganhe a Copa do Mundo (risos) - respondeu o presidente Lula, antes de dar sugestão.

- Sinceramente, não tenho nada contra o fato de Carlo Ancelotti ser estrangeiro. O que acho é que temos técnicos no Brasil que poderiam está no cargo. O nosso problema, talvez, seja mais na estrutura. Acho muito difícil essa dinâmica de juntar os jogadores poucos dias antes das partidas e achar que vai ganhar. Gostaria de fazer uma experiência, de convocar os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Os 22 melhores. Para ver o que dá. Acho que resultaria em um desempenho melhor ou igual - concluiu.

Quanto custa Ancelotti? Veja peso do salário nas finanças da Seleção Brasileira

De acordo com o "Ge", o treinador vai receber € 10 milhões por ano, valor equivalente a R$ 63,2 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "Estadão". Apesar da cifra elevada, o contrato de Ancelotti cabe com folga no orçamento da entidade. A CBF fechou 2024 com R$ 1,5 bilhão em receitas e R$ 2,4 bilhões em caixa e aplicações financeiras. O salário anual do treinador representa apenas 4,2% da receita total de 2024 e 2,8% do que a entidade tem disponível em caixa.

📊 Comparativo direto:

Salário anual de Ancelotti : R$ 63,2 milhões

: R$ 63,2 milhões Receita CBF em 2024 : R$ 1,5 bilhão

: R$ 1,5 bilhão Previsão orçamentária para 2025 : R$ 2,25 bilhões

: R$ 2,25 bilhões Disponibilidade financeira (caixa + aplicações): R$ 2,4 bilhões

🏆 Bônus por título

Caso conquiste o hexa na Copa de 2026, Ancelotti ainda terá direito a um bônus de € 5 milhões (R$ 31,6 milhões). Mesmo com esse adicional, o custo total com o técnico seguiria abaixo de 1% da previsão orçamentária da CBF para 2025.

