Rizek ironiza declaração de Lula e ‘convoca’ Seleção Brasileira

O jornalista André Rizek, dos canais Sportv, ironizou uma declaração do presidente Lula sobre o futuro da Seleção Brasileira após a chegada de Carlo Ancelotti, como treinador. O italiano assume o comando da equipe no dia 26 de maio, após a última rodada da La Liga.

Em entrevista concedida ao jornal "O Globo", nesta terça-feira (13), a autoridade brasileira sugeriu que a Seleção tivesse uma convocação apenas com atletas que estão presentes no futebol nacional. Ou seja, que disputam o Brasileirão. Para ele, deveria existir uma lista com os 22 melhores atletas do campeonato.

O posicionamento do presidente foi ironizado pelo jornalista André Rizek. Através de uma publicação nas redes sociais, o apresentador do programa "Seleção Sportv", citou um possível time nos padrões pedidos por Lula e assinalou que a equipe cairia nas oitavas de final da Copa do Mundo, após passar com dificuldades na fase de grupos.

- Weverton, Wesley, Léo Ortiz, Thiago Silva e Arana; Marlon Freitas, Gérson, Alan Patrick e Matheus Pereira; Pedro e Neymar. Um belo time para passar em segundo lugar da fase de grupos e cair nas oitavas da Copa, com Vini Jr e Raphinha assistindo da tribuna (risos).

O que disse Lula?

- Se a gente for analisar a biografia do Ancelotti, ele foi um grande técnico e jogador. Agora, o problema é que estamos em uma safra de jogadores que não é igual a que já tivemos no passado. Essa é mais frágil... Agora, que o Ancelotti, que é um cidadão preparado para o cargo, consiga ajudar a Seleção Brasileira. Se puder, ganhe a Copa do Mundo (risos) - respondeu o presidente Lula, antes de completar.

- Sinceramente, não tenho nada contra o fato de Carlo Ancelotti ser estrangeiro. O que acho é que temos técnicos no Brasil que poderiam está no cargo. O nosso problema, talvez, seja mais na estrutura. Acho muito difícil essa dinâmica de juntar os jogadores poucos dias antes das partidas e achar que vai ganhar. Gostaria de fazer uma experiência, de convocar os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Os 22 melhores. Para ver o que dá. Acho que resultaria em um desempenho melhor ou igual - concluiu.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.