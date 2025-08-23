menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Eze, astro do Crystal Palace, é anunciado pelo Arsenal

Meia inglês acertou com os Gunners em operação avaliada em 70 milhões de euros

imagem cameraEberechi Eze é anunciado pelo Arsenal (Foto: Divulgação/Arsenal)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/08/2025
13:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Eberechi Eze, craque do Crystal Palace, foi anunciado como a nova contratação do Arsenal neste sábado (23). Após ficar perto do Tottenham, os Gunners deram um chapéu nos rivais e acertaram a contratação do inglês por 70 milhões de euros. O novo camisa 10 se juntará aos seus novos companheiros de equipe após a partida contra o Leeds, às 13h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos principais jogadores dos dois primeiros títulos da história do Crystal Palace — a Copa da Inglaterra e Supercopa Inglesa —, Eze protagonizou uma das grandes novelas da janela de transferências do verão europeu. O atacante chegou a comunicar que tinha o desejo de se transferir para o Tottenham, e o Arsenal aproveitou para passar à frente do rival londrino.

continua após a publicidade

— Estamos muito felizes em trazer Eberechi Eze para o Arsenal. Ele é um jogador poderoso e empolgante que nos dará uma nova dimensão no nosso jogo ofensivo. O que se destaca, tanto quanto seu talento e inteligência como jogador, é a forma como ele trabalhou duro ao longo da carreira para chegar onde está hoje — disse Mikel Arteta, técnico Arsenal.

Após três vice-campeonatos consecutivos da Premier League e uma campanha de semifinal na Champions, o Arsenal foi uma das equipes que mais se movimentou nesta temporada. Em busca de, finalmente, conquistar títulos de expressão, o clube comandado por Mikel Arteta gastou quase 300 milhões de euros nas contratações de Zubimendi, Viktor Gyökeres, Madueke, Mosquera, Christian Nørgaard, Kepa e, agora, Eberechi Eze.

continua após a publicidade

Eze pelo Crystal Palace

Eberechi Eze - Crystal Palace
Eberechi Eze com o troféu da Copa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Eberechi Eze foi um dos principais nomes das duas primeiras conquistas da história do Crystal Palace. O clube de Londres conquistou o título da Copa da Inglaterra ao vencer o Manchester City por 1 a 0, e também levou a Supercopa da Inglaterra em cima do Liverpool, com vitória por 3 a 2 nos pênaltis.

Mesmo com a iminente saída do time, Eze foi relacionado como titular na estreia do Crystal Palace pela Premier League no empate sem gols contra o Chelsea. Na partida, o meia inglês até fez um gol de falta, mas foi anulado por irregularidade de Marc Guéhi.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias