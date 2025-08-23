Eze, astro do Crystal Palace, é anunciado pelo Arsenal
Meia inglês acertou com os Gunners em operação avaliada em 70 milhões de euros
O atacante Eberechi Eze, craque do Crystal Palace, foi anunciado como a nova contratação do Arsenal neste sábado (23). Após ficar perto do Tottenham, os Gunners deram um chapéu nos rivais e acertaram a contratação do inglês por 70 milhões de euros. O novo camisa 10 se juntará aos seus novos companheiros de equipe após a partida contra o Leeds, às 13h30 (de Brasília).
Um dos principais jogadores dos dois primeiros títulos da história do Crystal Palace — a Copa da Inglaterra e Supercopa Inglesa —, Eze protagonizou uma das grandes novelas da janela de transferências do verão europeu. O atacante chegou a comunicar que tinha o desejo de se transferir para o Tottenham, e o Arsenal aproveitou para passar à frente do rival londrino.
— Estamos muito felizes em trazer Eberechi Eze para o Arsenal. Ele é um jogador poderoso e empolgante que nos dará uma nova dimensão no nosso jogo ofensivo. O que se destaca, tanto quanto seu talento e inteligência como jogador, é a forma como ele trabalhou duro ao longo da carreira para chegar onde está hoje — disse Mikel Arteta, técnico Arsenal.
Após três vice-campeonatos consecutivos da Premier League e uma campanha de semifinal na Champions, o Arsenal foi uma das equipes que mais se movimentou nesta temporada. Em busca de, finalmente, conquistar títulos de expressão, o clube comandado por Mikel Arteta gastou quase 300 milhões de euros nas contratações de Zubimendi, Viktor Gyökeres, Madueke, Mosquera, Christian Nørgaard, Kepa e, agora, Eberechi Eze.
Eze pelo Crystal Palace
Eberechi Eze foi um dos principais nomes das duas primeiras conquistas da história do Crystal Palace. O clube de Londres conquistou o título da Copa da Inglaterra ao vencer o Manchester City por 1 a 0, e também levou a Supercopa da Inglaterra em cima do Liverpool, com vitória por 3 a 2 nos pênaltis.
Mesmo com a iminente saída do time, Eze foi relacionado como titular na estreia do Crystal Palace pela Premier League no empate sem gols contra o Chelsea. Na partida, o meia inglês até fez um gol de falta, mas foi anulado por irregularidade de Marc Guéhi.
