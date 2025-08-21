Tottenham usou Richarlison como moeda de troca para evitar chapéu do Arsenal; entenda
Atacante brasileiro esteve envolvido na negociação dos Spurs pela contratação de Eberechi Eze
Apesar de começar a temporada com moral no time de Thomas Frank, o atacante Richarlison esteve envolvido na negociação do Tottenham pela contratação de Eberechi Eze, do Crystal Palace, que está rumo ao Arsenal. Os Spurs, que era concorrente direto no mercado pela contratação do atacante inglês, tentou incluir o camisa 9 brasileiro como moeda de troca para baixar o valor da oferta, segundo a "Sky Sports".
Um dos principais jogadores dos dois primeiros títulos da história do Crystal Palace — a Copa da Inglaterra e Supercopa Inglesa —, Eberechi Eze já havia comunicado a diretoria do clube que tem desejo de se transferir ao Tottenham. Porém, as equipes de Londres não chegaram a um acordo financeiro e o negócio esfriou. Com isso, o Arsenal aproveitou para um chapéu nos rivais e acertou a contratação do meia inglês por 70 milhões de euros.
Mesmo com as iminente saída do time, Eberechi Eze foi relacionado como titular na estreia do Crystal Palace pela Premier League no empate sem gols contra o Chelsea. Na partida, o meia inglês até fez um gol de falta, mas foi anulado por irregularidade de Marc Guéhi.
Inclusive, os londrinos queriam segurar o acordo para quinta-feira (21), para ter o atacante inglês à disposição do técnico Oliver Glasner para o jogo de ida dos playoffs da Conference League contra o Fredrikstad.
Richarlison, por sua vez, prefere permanecer no Tottenham. O atacante foi o melhor jogador da primeira rodada da Premier League ao balançar as redes duas vezes e ajudar na construção da jogada do gol de Brennan Johnson, que fechou a conta em 3 a 0 em Londres. O segundo gol do "Pombo", inclusive, foi uma pintura de voleio, semelhante ao que anotou pela Seleção Brasileira diante da Sérvia, na Copa do Mundo de 2022.
Arsenal na janela de transferências
Após três vice-campeonatos consecutivos da Premier League e uma campanha de semifinal na Champions, o Arsenal foi uma das equipes que mais se movimentou nesta temporada. Em busca de, finalmente, conquistar títulos de expressão, o clube comandado por Mikel Arteta gastou cerca de 224 milhões nas contratações de Martín Zubimendi, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Nørgaard e Kepa Arrizabalaga.
