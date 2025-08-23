Comentarista detona atitude de Guardiola no City: ‘Besta quadrada’

A derrota do Manchester City para o Tottenham, por 2 a 0, pela segunda rodada da Premier League, caiu nas costas do técnico Pep Guardiola, que foi muito criticado pela escalação do time. O jornalista Juca Kfouri, em sua coluna no portal "UOL", questionou a escolha de não começar com Ederson no time inicial, e classificou o treinador como "besta quadrada".

— O surpreendente (da derrota para o Tottenham) nem foi o desempenho fraco do City, mas a escalação inicial de Guardiola. A começar pelo goleiro. Ederson ficou no banco para o jovem prata da casa Trafford, 22 anos, jogar e entregar o segundo gol em saída infantil de bola — escreveu Juca Kfouri, que complementou:

— Mais: Rodri, Bernardo Carvalho e Phil Foden também no banco e só chamados quando a vaca já tinha ido para o brejo […] Depois da má temporada passada, outro fracasso nesta deve encaminhar o fim do feliz casamento entre o City e Pep. O bestial catalão teve tarde de besta quadrada.

Essa foi a primeira derrota do Manchester City desde a eliminação para o Al-Hilal nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após uma temporada aquém do esperado, Manchester City vive um momento delicado e passa por uma intensa reformulação no elenco para voltar às glórias em 2025/26.

Guardiola leva as mãos à cabeça durante derrota do City para o Tottenham (Foto: Darren Staples / AFP)

No comando do Manchester City desde 2016, Guardiola viveu apenas duas temporadas sem títulos de peso: a primeira e a mais recente. No período, acumulou seis troféus da Premier League e levou o clube à inédita conquista da Champions, consolidando o time como referência na Europa e uma das maiores hegemonias da história do futebol inglês.

Como foi a partida entre Manchester City e Tottenham?

O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0, neste sábado (23), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em duelo válido pela segunda rodada da Premier League. Com duas assistências, Richarlison foi um dos principais nomes do triunfo dos Spurs fora de casa. Os gols foram marcados por Brennan Johnson e João Palhinha.

Com o resultado, o City deixou a liderança e parou na quarta colocação do Campeonato Inglês. Do outro lado, o Tottenham assumiu o primeiro lugar, com seis pontos. Agora, o City visitará o Brighton no próximo domingo (31), às 10h (de Brasília), em busca de reassumir a liderança da Premier League. Do outro lado, o Tottenham recebe o Bournemouth em Londres no sábado (30), às 11h.

