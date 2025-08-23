Endrick acelera recuperação no Real Madrid para retornar aos gramados

O atacante Endrick está cada vez mais próximo de voltar a atuar pelo Real Madrid. Após a contusão sofrida no final da última temporada, que o tirou do Mundial de Clubes, o brasileiro está tendo uma boa recuperação da lesão. Segundo o jornal espanhol "Marca", o planejamento é que o centroavante retorne aos gramados contra a Real Sociedad, na segunda semana de setembro, pela quarta rodada de La Liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em julho, o atacante ex-Palmeiras chegou a ter uma recaída na recuperação da lesão, que originalmente foi sofrida em maio. Os próximos dias devem ser de recondicionamento físico, e então, o jogador ficará à disposição de Xabi Alonso nas próximas semanas.

continua após a publicidade

De acordo com o diário da Espanha, Endrick já está correndo no gramado do CT de Valdebebas e já pôde participar dos treinamentos com bola. No meio da semana, o clube divulgou imagens da atividade realizada após a primeira rodada do Campeonato Espanhol. Em breve, a joia de 19 anos deverá ser liberado para participar de atividades com o restante do elenco.

Durante a vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, pelo jogo de abertura da temporada, Endrick esteve ausente da lista de relacionados e acompanhou o duelo das tribunas do Bernabéu, ao lado de sua esposa, Gabriely Miranda.

continua após a publicidade

Foco em voltar a jogar por Real Madrid e Seleção

Além do desafio no Real Madrid, Endrick também tem a Seleção Brasileira no horizonte. Depois de disputar a Copa América e atuar nas Eliminatórias, ele sonha em estar entre os convocados por Ancelotti para o Mundial de 2026. O italiano, segundo a imprensa europeia, apontou a ausência de ritmo do jogador como motivo para não incluí-lo na relação de atletas que podem ser convocados para os compromissos finais do Brasil nas Eliminatórias, contra Chile e Bolívia, em setembro.

Endrick tem ciência de que precisa recuperar o tempo perdido no Real Madrid e convencer Xabi Alonso por um lugar na equipe. O brasileiro está focado em trabalhar, melhorar e aprender com o novo treinador visando triunfar com a camisa merengue em sua segunda temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.