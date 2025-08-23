Técnico do Manchester United, Rúben Amorim não fechou as portas para um futuro de Antony nos Diabos Vermelhos. Em coletiva, o treinador explicou que o brasileiro, assim como outros atletas, estão treinando de forma separada do elenco principal por conta do desejo em se transferir.

- Eu sei que não é bom ter jogadores nessa situação, mas é claro que eles querem jogar em outros clubes. A gente tenta armar algo que seja bom para que ambas as partes fiquem felizes, então eu treino com jogadores que imagino que estarão aqui no futuro, enquanto outros atletas estão treinando e se preparando para outro capítulo. Quando a janela fechar, é uma história diferente. Temos que receber esses jogadores em uma nova vida. Tudo pode acontecer.

Neste momento, Antony segue buscando um retorno ao Betis, da Espanha, onde atuou na segunda metade da última temporada. O brasileiro conseguiu recuperar o bom futebol e voltou a ficar no radar da Seleção Brasileira visando a próxima Copa do Mundo.

No entanto, o Betis não tem muito tempo para resolver a situação, uma vez que a janela de transferências se encerra no dia 1º de setembro. Enquanto isso, Antony segue mantendo a forma no Manchester United, mas não é relacionado para os jogos da equipe de Rúben Amorim.

Números de Antony no Manchester United

Contratado em 2022, Antony não conseguiu render como era esperado no Manchester United. Em 96 partidas disputadas, o brasileiro marcou apenas 12 gols e contribuiu com cinco assistências, o que foi proporcionalmente pior em relação ao seu período no Ajax e no Betis.

