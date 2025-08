David Luiz joga hoje? Onde assistir a Dínamo de Kiev x Pafos, pela Champions League

David Luiz surpreendeu o cenário do futebol ao deixar o Fortaleza para acertar com um destino pouco convencional: o Pafos FC, um dos clubes mais tradicionais do futebol do Chipre, chegando sem custos. A nova equipe do brasileiro enfrenta o Dínamo de Kiev nesta terça-feira (5) às 15h (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase dos playoffs da Champions League 2025/26. O confronto será disputado na Arena Lublin, em Lublin, na Polônia, com transmissão no Brasil feita pelo Canal Goat (YouTube).

No entanto, a estreia de David Luiz com a camisa do Pafos não ocorrerá nesta partida. Isso acontece porque o zagueiro ainda não participou de nenhuma sessão de treinamento com a equipe e também não integrou a delegação que viajou à Polônia na manhã de segunda-feira (4).

David foi anunciado como o principal reforço do Pafos para a temporada no último domingo (3). O vínculo entre as partes terá duração de dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2027. O jogador já está em solo cipriota e atendeu uma multidão de fãs que o aguardava em seu retorno ao Velho Continente, onde já havia defendido Benfica, Chelsea — em duas passagens —, PSG e Arsenal.

David Luiz, ex-jogador da Seleção Brasileira (Foto: Rubens Souza/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Dínamo de Kiev e Pafos (onde assistir, horário, escalações e local):

Dínamo de Kiev 🆚 Pafos

Champions League 2025/26 – 3ª fase dos playoffs (ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de agosto, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Arena Lublin, Lublin (Polônia)

👁️ Onde assistir: Canal Goat (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Dínamo de Kiev (Técnico: Oleksandr Shovkovskiy)

Neshcheret; Karavaev, Bilovar, Mykhavko e Vivcharenko; Brazhko, Pikhalyonok e Shaparenko; Kabaev, Voloshyn e Vanat.

🔵 Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo)

Michael; Bruno, Luckassen, Goldar e Pileas; Sunjic, Pepê e Orsic; Jajá, Dragomir e Anderson Silva.

