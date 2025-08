Borussia Dortmund negocia por sensação portuguesa; confira

O Borussia Dortmund segue em busca de jogadores de impacto para seu setor ofensivo e identificou um novo alvo: o português Fábio Silva, que pertence ao Wolverhampton e foi sensação de La Liga na última temporada pelo Las Palmas. A informação é do jornalista Ben Jacobs, que indica uma pedida superior a R$ 150 milhões por parte dos ingleses.

O interesse do Borussia Dortmund surge a partir de uma temporada de destaque de Fábio Silva na Espanha. Após anos sem se firmar, não só no Wolverhampton, o atacante português surpreendeu no empréstimo ao Las Palmas. Em 24 partidas de La Liga, Fábio marcou dez gols e contribuiu com três assistências, balançando as redes contra Real Madrid e Barcelona.

A partir deste desempenho, Fábio Silva se valorizou e atraiu o Dortmund. Os aurinegros, inclusive, já teriam uma oferta que totaliza 20 milhões de euros (R$ 127,5 milhões na cotação atual), entre valor fixo e bônus, preparada para apresentar aos Wolves. Para o jogador, um contrato de cinco temporadas já estaria alinhado. Porém, o Wolverhampton busca uma proposta maior, de 25 milhões de euros (R$ 159,4 milhões) já incluindo os valores por metas a serem batidas.

Fábio Silva em ação pelo Las Palmas (Foto: Reprodução/Las Palmas)

Crescimento de Fábio Silva é decisivo para o Dortmund

Formado no Porto, Fábio Silva foi vendido pelos Dragões para o Wolverhampton em 2020, por um montante de 40 milhões de euros (R$ 255,1 milhões), já que era considerado uma grande promessa do futebol europeu. Agora, aos 22 anos, o atacante está finalmente alcançando o desempenho esperado desde o início de sua carreira.

Entrando em seu último ano de contrato no Wolverhampton, Fábio Silva já registrou sua primeira convocação na seleção portuguesa. Mas é no Sub-21 que o atacante tem brilhado. São 31 gols em 62 jogos pela equipe nacional na categoria, o que representa uma média de 0,5 gol por jogo.

