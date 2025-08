Real Madrid monta elenco mais jovem do clube no século

O atual elenco do Real Madrid é o mais jovem da história do clube no século XXI. Segundo levantamento feito pelo jornal espanhol "Marca", a média de idade do plantel que começou a pré-temporada 2025/26 é de 25,07 anos, a mais jovem desde a temporada 1998/1999, que registrou 24,88 anos de média.

Com as saídas do meio-campista Luka Modric (39 anos) e Lucas Vázquez (34), a média de idade do clube espanhol caiu consideravelmente. Atualmente, o atacante brasileiro Endrick é o jogador mais novo, com apenas 19 anos, e Carvajal é o mais veterano, com 33 anos.

Na janela de transferências, o Real Madrid realizou uma renovação em seu elenco, com três atletas tendo menos de 23 anos. Os Merengues contrataram o zagueiro Dean Huijsen, ex-Bournemouth, o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, ex-Benfica, e meia Franco Mastantuono, ex-River Plate.

Outro jovem destaque é a promoção de Gonzalo García, joia espanhola, de 21 anos, que representava o Real Madrid Castilla. O atacante foi testado por Xabi Alonso no Mundial de Clubes e respondeu bem, consagrando-se como um dos artilheiros da competição, com quatro gols e uma assistência.

Endrick, de apenas 19 anos, é o jogador mais novo do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Porém, o diário "Marca" não detalhou quais jogadores e suas respectivas idades foram analisados no levantamento. Segundo o site oficial do Real Madrid, o elenco principal conta com 23 atletas, sem contar com Mastantuono e Gonzalo García. A média de idade com os 25 nomes é de 25,24 anos.

Contar com jogadores jovens talentosos, seja da Espanha ou de outros países, faz parte da política de contratações do presidente Florentino Pérez, tanto que há uma regra não escrita de não contratar jogadores acima dos 30 anos de idade — que foi deixada de lado em três oportunidades: com Ricardo Carvalho (2010), Diego López (2013) e, mais recentemente, Joselu (2023).

Idade do elenco do Real Madrid

Goleiros: Courtois (33) e Lunin (26). Laterais-direito: Alexander Arnold (26) e Carvajal (33). Zagueiros: Éder Militão (27), Asencio (22), Alaba (33), Huijsen (20) e Rüdiger (32). Laterais-esquerdo: Carreras (22), Fran García (25) e Mendy (30). Meio-campistas: Valverde (27), Arda Güler (20), Tchouaméni (25), Camavinga (22), Bellingham (22) e Ceballos (28). Atacantes: Mastantuono (18), Brahim Díaz (25), Mbappé (26), Endrick (19), Gonzalo García (21), Vinicius Junior (25) e Rodrygo (24).

