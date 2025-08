Vestindo a nostálgica camisa azul do Santos no Morumbis, Neymar protagonizou uma atuação que remeteu aos seus tempos áureos no clube. O craque foi crucial na vitória contra o Juventude por 3 a 1 na segunda-feira (4), o que fez o astro ganhar destaque na mídia internacional especializada na manhã desta terça (5). Dos três gols da partida, ele marcou dois e deu assistência para o outro.

Na magistral exibição, Neymar teve os olhares do coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, no estádio. O bom momento reacende a expectativa por sua convocação. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026 e disputará, em setembro, as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. A lista de convocados de Carlo Ancelotti deve ser divulgada até o fim deste mês, e a presença de Neymar é aguardada com otimismo por torcedores e analistas.

O que o "As" escreveu sobre Neymar? 📰

Nesse sentido, o jornal espanhol "As" relacionou a boa atuação do camisa 10 com a possibilidade de sua convocação para a próxima chamada do técnico italiano, ressaltando sua qualidade técnica inquestionável, mesmo estando longe do auge de sua carreira. Além disso, a publicação destacou a importância dos três pontos conquistados pelo Santos na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

— Neymar teve uma de suas melhores atuações desde que retornou ao Santos . Coincidentemente ou não, aconteceu no mesmo dia em que membros da comissão técnica de Ancelotti foram ao Morumbí para avaliá-lo para uma possível convocação em setembro. Ele marcou dois gols e participou do segundo do time. Uma vitória, aliás, era fundamental para escapar da zona de rebaixamento - escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino.

Jornal "As" sobre a última atuação de Neymar(Foto: Reprodução/As)

Tradução: Mensagem de Neymar para Ancelotti (título). O craque santista marcou dois gols e também participou do outro gol da equipe. Toda a apresentação foi acompanhada pelos assistentes de Carletto nas arquibancadas (subtítulo).

O Santos terá uma semana livre para treinamentos no CT Rei Pelé e retorna aos gramados no próximo domingo (10), quando enfrentará o Cruzeiro, em partida que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

