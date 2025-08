John Textor, Botafogo, Lyon e Eagle: veja a repercussão da imprensa europeia

O empresário norte-americano John Textor está no centro de uma intricada disputa judicial que envolve três importantes entidades do futebol mundial: o Botafogo, o Lyon e a holding Eagle Football. Devido à complexidade do caso e à relevância das partes envolvidas no cenário esportivo global, o assunto ganhou espaço na mídia internacional especializada nesta terça-feira (5). Veja a repercussão europeia abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jornal "La Dépêche", da França, sobre caso John Textor (Foto: Reprodução/La Dépêche)

Tradução: Improvável, clube brasileiro de John Textor estaria exigindo € 65 milhões do OL por transferências consideradas "desfavoráveis" (título).

continua após a publicidade

Jornal "As", da Espanha, sobre John Textor (Foto: Reprodução/As)

Tradução: O Botafogo está exigindo € 71 milhões do Lyon por ajudá-los com transferências subvalorizadas (título). O clube brasileiro se sente em desvantagem após vender vários jogadores em condições desfavoráveis para ajudar o Lyon a evitar o rebaixamento para a Ligue 2 (subtítulo).

Jornal "A Bola", de Portugal, sobre caso John Textor (Foto: Reprodução/A Bola)

Entenda o caso Textor e Eagle ⚖️

Apesar de ainda ser o fundador e o proprietário da Eagle Football, Textor tem tido participação limitada nas decisões do dia a dia da empresa. Esse afastamento prático já começa a impactar diretamente o Botafogo, clube sob administração da SAF comandada por ele. O Glorioso é alvo de ações judiciais e atravessa um conturbado processo de revenda da SAF, que ainda não foi concluído.

continua após a publicidade

Pressão e queda na Europa 👎

A crise se agravou após a saída de Textor da presidência do Lyon. O afastamento do executivo foi resultado de um acordo entre os principais investidores da entidade francesa, incluindo a Ares Management, uma das companhias que o ajudaram a financiar a compra do clube.

Ilhas Cayman? 🏝️

Em meio ao enfraquecimento de sua posição, Textor iniciou uma manobra para tentar reestruturar sua operação. Criou a empresa Eagle Football Group nas Ilhas Cayman, conhecido "paraíso fiscal" (lugar com taxas de imposto baixas para investidores não domiciliados). A nova companhia já foi registrada, e o conselho deliberativo do Botafogo aprovou a cessão dos direitos da SAF para essa estrutura.

Estrelas no Lyon? ⭐

Por fim, um e-mail assinado por Thairo Arruda, CEO do Botafogo, datado de 18 de julho, enviado a representantes do Lyon, revela que o clube brasileiro acertou a venda de destaques alvinegros (Igor Jesus, Jair e Jefferson Savarino) ao clube francês. O modelo é similar ao adotado anteriormente com Luiz Henrique e Thiago Almada.

Leia a nota oficial do Botafogo sobre o caso 📜

— A SAF Botafogo esclarece que sempre valorizou a colaboração dentro do ecossistema da Eagle Football e mantém o desejo de que essa parceria siga existindo, em benefício de todos os clubes que compõem o grupo.

Infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores na França comprometeram o funcionamento dessa integração, resultando na interrupção dos acordos de cash pooling que vinham sendo benéficos para todas as partes. Diante deste cenário, tornou-se necessário formalizar, por vias legais, que o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades aponta para a necessidade de reembolso à SAF Botafogo por valores anteriormente emprestados.

Além disso, algumas medidas corporativas foram adotadas, com o devido alinhamento junto ao nosso parceiro acionista, o Botafogo de Futebol e Regatas (BFR), visando permitir a entrada de novos aportes de capital no Clube, caso os reembolsos por parte da Eagle ou do Olympique Lyonnais (OL) não sejam viabilizados de imediato. Tais ações não tiveram caráter provocativo e a SAF Botafogo reconhece integralmente o direito de seu acionista majoritário de ter prioridade em qualquer oportunidade de investimento no Clube, antes que se considere a participação de investidores externos. Ressaltamos, porém, que tais investimentos não seriam necessários caso o OL consiga honrar com os reembolsos devidos.

Para fins de esclarecimento, destacamos que as ações societárias tomadas até o momento consistem apenas em autorizações legais e que não há, no presente momento, qualquer plano que vise à diluição da participação acionária do nosso sócio majoritário. Inclusive, tais medidas seriam necessárias para possibilitar que o próprio acionista majoritário realize novos investimentos.

Por fim, a SAF Botafogo reforça que qualquer eventual negociação envolvendo a venda de participação majoritária na sociedade, seja ela conduzida por John Textor ou por terceiros, deverá necessariamente passar por um processo de diálogo e negociação amigável com o atual sócio majoritário. Embora medidas judiciais e societárias possam ser interpretadas de maneira equivocada por parte da imprensa, é fundamental que nossos torcedores tenham plena ciência de que a SAF Botafogo segue tendo a Eagle Football como sua acionista controladora, e que esta, por sua vez, é majoritariamente controlada por John Textor. Reiteramos nosso compromisso para que todas as discussões envolvendo o futuro da SAF ocorram de forma transparente, responsável e respeitosa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.