Endrick na Real Sociedad? Entenda a possibilidade segundo a imprensa europeia

Um nome que talvez tenha caído no esquecimento da torcida do Real Madrid desde o início do Mundial de Clubes é o de Endrick. O brasileiro de 19 anos está no clube desde 2024, porém não conseguiu se firmar em uma temporada e meia sob o comando de Carlo Ancelotti, devido à alta competitividade do setor ofensivo do elenco merengue. Neste contexto, surgem especulações sobre o futuro do jovem na equipe nesta temporada, agora com Xabi Alonso como regente.

De acordo com informações do programa "El Partidazo de la COPE", Endrick estava encaminhado para vestir a camisa da Real Sociedad em 2025/26, por meio de um empréstimo de uma temporada. No entanto, problemas físicos interromperam a concretização da transferência.

— O fato do empréstimo do brasileiro não ter sido concluído afeta diretamente o jovem jogador[...]. No entanto, com Endrick em processo de recuperação, o Real Madrid terá que decidir se o mantém no clube ou busca uma saída para ele no mercado, seja por empréstimo ou por venda — definiu o jornal "Sport", da Catalunha, sobre o futuro do camisa 16.

Pré-temporada e lesão 🚑

Endrick está entre os jogadores selecionados por Xabi Alonso para este ano. Porém, o ex-Palmeiras tem realizado treinamentos à parte do grupo, enquanto se recupera de uma lesão sofrida na reta final da última temporada da La Liga.

Além disso, o bom desempenho do jovem Gonzalo García representa um obstáculo adicional para Endrick. Destaque na disputa da Copa do Mundo, o espanhol se consolidou como uma das opções para a posição de centroavante no elenco, figurando como alternativa imediata atrás de Kylian Mbappé para o restante da temporada.

