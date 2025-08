Morre Jorge Costa, ídolo do Porto, aos 53 anos

Lendário jogador e ídolo do Porto, Jorge Costa morreu nesta terça-feira (5), aos 53 anos. Ele trabalhava como diretor de futebol dos Dragões e foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Em nota, o clube português confirmou o falecimento do dirigente e prestou condolências aos familiares e amigos.

— O Futebol Clube do Porto manifesta a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do Clube. Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo maior do Portismo — publicou o clube.

Jorge Costa sofreu uma parada cardíaca na cidade esportiva do Porto, enquanto assistia ao treino da equipe principal, e foi atendido por médicos do clube. O diretor foi encaminhado ao Hospital de São João e transferido para uma unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu.

Os médicos do Porto chegaram a reverter o quadro antes de encaminhar o ex-jogador ao hospital. No entanto, ao chegar na unidade, o ex-jogador e capitão do Porto teve outra parada cardíaca e veio a óbito.

Conquistas de Jorge Costa pelo Porto

Jorge Costa é um dos maiores ídolos da história do Porto. Conhecido como o "Bicho", o ex-zagueiro defendeu o clube em duas passagens: a primeira de 1992 a 2002, e a segunda de 2002 a 2005. Durante o tempo com os Dragões, o capitão conquistou sete títulos do Campeonato Português, cinco Taças de Portugal, a Taça Uefa (hoje Europa League) e o principal deles a Champions League de 2003/04.

