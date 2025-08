Barcelona trava batalha burocrática com ter Stegen; entenda

O Barcelona enfrenta um impasse inédito envolvendo Marc-André ter Stegen. O goleiro alemão, de 33 anos, se recusou a assinar o relatório médico necessário para que o clube envie informações sobre sua lesão à Comissão Médica de LaLiga. A assinatura é uma exigência formal para que o Barça possa utilizar 80% do salário do jogador dentro das regras de Fair Play Financeiro e, assim, inscrever novos atletas, como o goleiro Joan Garcia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diante da negativa, o clube catalão abriu um processo disciplinar com caráter imediato, alegando que a postura do jogador prejudica institucionalmente a entidade e seus companheiros. A decisão foi tomada após o retorno da equipe da turnê de pré-temporada por Japão e Coreia do Sul.

continua após a publicidade

Barcelona buscando saída para impasse com ter Stegen

Segundo o "Mundo Deportivo", os advogados do clube estudam formas legais de seguir com o processo mesmo sem o aval de ter Stegen, embora reconheçam que o consentimento do atleta é necessário por se tratar de dados médicos sigilosos. O Barça espera que o jogador reconsidere a decisão, mas por ora mantém a medida disciplinar em vigor.

O clube entende que o contrato de ter Stegen impõe obrigações que precisam ser cumpridas, mesmo respeitando seu direito individual de não compartilhar suas informações médicas. Situações semelhantes já haviam ocorrido com Andreas Christensen e Ronald Araújo, mas, em ambos os casos, os relatórios foram encaminhados com o consentimento dos atletas — o que viabilizou a inscrição de reforços como Dani Olmo e Iñigo Martínez.

continua após a publicidade

Há ainda divergência entre clube e jogador quanto ao tempo de recuperação. Ter Stegen estimou publicamente três meses de afastamento após nova cirurgia nas costas, enquanto o departamento médico do Barça projeta uma ausência de até cinco meses, o que justificaria a liberação parcial de sua folha salarial para registros.

O clube considera que a postura do goleiro pode impactar diretamente o planejamento da temporada, inclusive atrasando ou inviabilizando a chegada de reforços. A diretoria, no entanto, mantém tom conciliador e confia em um desfecho positivo nos próximos dias.

ter Stegen vive clima tenso dentro do Barcelona (Foto: JOSEP LAGO /AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.