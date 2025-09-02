O Alverca, de Portugal, anunciou nesta terça-feira (2) a contratação em definitivo do atacante Lucas Figueiredo, de 24 anos. Revelado pelo Vasco, o jogador teve passagens por empréstimo pelo Coritiba, em 2024, e pelo América-MG nesta temporada. A transferência foi concluída por 750 mil euros (cerca de R$ 4,7 milhões) e chama atenção pela ligação com Vini Jr, cria do Flamengo e astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, um dos proprietários do clube português.

Carreira de Figueiredo ⚽

Natural de Niterói, Figueiredo nasceu em 2001 e construiu sua trajetória no futebol passando por Boavista e Botafogo até chegar à base do Vasco, onde permaneceu por cinco temporadas antes de ser promovido ao elenco profissional, em 2021. No clube carioca, destacou-se pela versatilidade em campo e pela qualidade nas finalizações de média distância, somando quatro gols e cinco assistências.

Figueiredo com a camisa do Vasco em 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após duas passagens por empréstimo sem grande destaque, o atacante viverá sua primeira experiência internacional ao defender o Alverca, de Portugal. Veja o anúncio do clube nas redes sociais:

Vini Jr, Flamengo, Brasil e Alverca 💰

O Alverca, clube português localizado na região de Ribatejo, nos arredores de Lisboa, tem forte ligação com o Brasil, tanto dentro quanto fora de campo. Com um elenco repleto de jogadores brasileiros e sob o comando de investidores do Brasil e da Espanha, a entidade tem Vini Jr como um de seus principais nomes nos bastidores.

O Garoto do Ninho adquiriu o Alverca em dezembro de 2024 e celebrou publicamente o retorno da equipe à elite do futebol português, após 21 anos, nesta temporada. Fundado em 1º de setembro de 1939, o clube tem as cores azul e vermelha como identidade. Em fevereiro deste ano, oficializou-se a transição para SAF, com a nova gestão investindo na reestruturação do estádio, que passou a comportar 6.900 torcedores sentados. A forte presença brasileira também se reflete fora do esporte: cerca de 10% da população da cidade, que conta com aproximadamente 4 mil habitantes, é composta por brasileiros.

Outro ponto de conexão entre Alverca e Flamengo é José Boto, atual diretor do Rubro-Negro. Antes de assumir o cargo no Brasil, ele teve passagem pelo Alverca por três anos. Durante esse período, exerceu funções como treinador da equipe sub-14 e analista de adversários do time principal. Saiba mais detalhes dessa relação na entrevista exclusiva do Lance!:

➡️ Além de Vini Jr: entenda a relação entre Flamengo e Alverca, de Portugal

