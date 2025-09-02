Europeus reagem à chegada de brasileiro na Premier League: ‘Suspeito’

O Nottingham Forest anunciou a contratação de Cuiabano, agora ex-jogador do Botafogo, na segunda-feira (1). O lateral-esquerdo assina contrato de quatro anos com a equipe inglesa, até junho de 2028. A contratação chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais, principalmente pela crescente aproximação entre o Glorioso e o clube da Premier League. O movimento reforça a percepção de uma relação cada vez mais estreita entre as duas instituições, dentro e fora das quatro linhas. Veja a repercussão europeia na web:

Tradução: 4 jogadores do Botafogo na mesma janela, nada de suspeito.

Tradução: Aquela camisa do Botafogo que comprei quando pegamos Jesus foi um investimento muito esperto.

Tradução: E, a propósito, o Cuiabano recebeu uma boa oferta do Brighton, que ele aceitou, mas o Textor decidiu vendê-lo para #NottmForest, pois é melhor para o seu "negócio" com o Marinakis. Vai entender.

Tradução: As quatro contratações do Nottingham Forest, Jesus, Cuiabano, Victor e Cunha, do Botafogo, são um recorde para o maior número de jogadores contratados por um clube em uma janela de transferências?

Tradução: São quatro jogadores do Botafogo…o que está acontecendo mesmo?

🌳Nottingham Forest 🤝 Botafogo ⭐

No Forest, Cuiabano irá reencontrar outros três grandes companheiros de Botafogo em 2024: Igor Jesus, Jair e John. Todos deixaram o Glorioso rumo ao clube gerido por Evangelos Marinakis, quem se aproximou nos últimos meses de John Textor, dono da SAF alvinegra. A movimentação é mais um indício da parceria entre os empresários por rede de portfólio com clubes e investimento.

Após formação no Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024 e rapidamente se destacou no Alvinegro. Potência física e polivalente, podendo atuar também na ponta-esquerda, o jogador foi peça de confiança de Artur Jorge nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

