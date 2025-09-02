‘Mudança necessária’, diz ídolo do Real Madrid sobre Carlo Ancelotti
Jogador está de volta à ativa após oito meses afastado por lesão
Carlo Ancelotti está no comando da Seleção Brasileira desde 25 de maio, mas sua icônica passagem pelo Real Madrid continua sendo tema recorrente na imprensa espanhola — e entre os próprios jogadores. Em entrevista ao programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", Dani Carvajal relembrou a última temporada do clube sob o comando do técnico italiano e o processo de transição para o novo trabalho de Xabi Alonso.
Carvajal é um dos maiores ídolos da história recente do Real Madrid. No clube desde 2013, consolidou-se como um dos laterais-direitos mais regulares do futebol mundial. Com a camisa merengue, são 431 partidas, com 14 gols, 65 assistências e incontáveis títulos.
Apesar da trajetória vitoriosa, sua carreira foi marcada por recorrentes lesões que, em diversas ocasiões, o afastaram dos gramados. A mais séria ocorreu na última temporada, quando ficou cerca de oito meses fora de ação para se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito.
Agora recuperado fisicamente e reintegrado ao elenco do Madrid, Carvajal também voltou a defender a seleção espanhola. Aproveitando essa nova fase, o lateral concedeu entrevista à rádio "Cadena SER", e abordou diversos temas relacionados à sua carreira e ao cenário atual do futebol.
Um dos pontos comentados foi o trabalho de Ancelotti no Real. Para Carvajal, a saída do treinador representou uma mudança necessária e aconteceu no momento certo, marcando o fim de um ciclo vitorioso e a abertura de uma nova etapa para o clube.
— Foi uma mudança necessária. O mandato do Ancelotti chegou ao fim, precisava de sangue novo. O Xabi está indo bem, entendendo os conceitos. Ainda temos um longo caminho a percorrer para atingir o nosso auge — disse Carvajal.
Para o lateral, o início do trabalho de Xabi Alonso tem se mostrado mais direto em comparação com o ciclo anterior. No entanto, Carvajal ressalta que qualquer avaliação definitiva sobre o novo comandante só será possível caso ele alcance a expectativa que acompanha a entidade em todas as temporadas: conquistar todos os títulos que disputar.
— Tudo é muito objetivo. Vai ser melhor se você ganhar, e se não ganhar, vai ser uma porcaria. Estamos mais disciplinados com cronogramas e divulgações de vídeos. Não se pode confiar em resultados, mas eles determinam o futuro dos jogadores. A pressão? Ele está nos pedindo para pressionar mais alto no campo; o time está fechando mais as linhas. É verdade que estamos todos pressionando mais juntos — completou.
