Futebol Internacional

Gio Garbelini marca no fim e Atlético de Madrid larga na frente na semifinal da Copa da Rainha

Brasileira decide contra o Tenerife no jogo de ida e coloca equipe madrilenha em vantagem

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/03/2026
22:43
Gio comemora gol pelo Atlético de Madrid contra o Tenerife. (Divulgação)
Gio comemora gol pelo Atlético de Madrid contra o Tenerife. (Atlético de Madrid/Divulgação)
A brasileira Gio Garbelini foi decisiva para o Atlético de Madrid sair na frente na semifinal da Copa da Rainha. Nesta quarta-feira (11), a atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tenerife, no jogo de ida do confronto, garantindo vantagem para a equipe madrilenha na briga por uma vaga na final.

Jogando em casa, o Atlético começou a partida pressionando e tentando controlar as ações ofensivas. Apesar do volume de jogo e das tentativas de chegar ao gol, o time encontrou resistência na defesa do Tenerife e o placar permaneceu zerado durante toda a primeira etapa.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O cenário seguiu equilibrado após o intervalo, com as duas equipes disputando cada espaço em campo. Quando o empate parecia encaminhado para a partida de ida, a brasileira apareceu para decidir. Após cruzamento de Rosa Otermín para a área, Gio Garbelini finalizou com precisão e mandou a bola para o fundo das redes, garantindo a vitória colchonera.

Atlético de Madrid vence Tenerife no primeiro jogo da semifinal da Copa da Rainha. (Divulgação)
Atlético de Madrid vence Tenerife no primeiro jogo da semifinal da Copa da Rainha. (Atlético de Madrid/Divulgação)

O gol também marca um momento importante para a atacante de 22 anos, que recentemente retornou aos gramados após enfrentar problemas físicos ao longo da temporada. A jogadora já havia passado por uma lesão grave no ano passado e também precisou lidar com um problema muscular recentemente.

Com o resultado, o Atlético de Madrid leva uma vantagem mínima para o jogo de volta da semifinal, marcado para o dia 17 de março, no Estádio Heliodoro Rodríguez López, casa do Tenerife. Para avançar à decisão, a equipe madrilenha precisa apenas de um empate.

No outro lado da chave, Barcelona e Badalona se enfrentam nesta quinta-feira pelo primeiro duelo da outra semifinal da competição.

Confira melhores momentos de Atlético de Madrid x Tenerife

