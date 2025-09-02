Se a situação no Real Madrid torna o cenário desafiador para Vini Jr e Rodrygo — que disputam a titularidade na ponta esquerda —, e para Endrick, ofuscado por Kylian Mbappé e Gonzalo García na posição de centroavante, Éder Militão voltou a se destacar no clube. O bom desempenho do zagueiro brasileiro foi elogiado pelo jornal espanhol "Marca" na terça-feira (2), que ressaltou sua importância no início da temporada.

Militão foi titular em duas das três partidas do Real Madrid nesta edição da La Liga, consolidando-se como peça-chave no esquema recém-implementado pelo técnico Xabi Alonso.

— Eder Militão está de volta e é, sem dúvida, uma das melhores notícias para o Real Madrid de Xabi Alonso. Após duas graves lesões nos ligamentos cruzados nas últimas duas temporadas, seu retorno é quase como uma contratação. Sua forte atuação contra o Mallorca, com um dos melhores retrospectos defensivos da defesa do Real Madrid, confirma que o jogador trilhou o caminho que o levará a retomar seu papel de líder indiscutível da defesa do Real Madrid, papel que infelizmente perdeu devido às duas cirurgias no joelho. Militão foi um dos melhores jogadores defensivos da partida — escreveu o "Marca", em matéria assinada pelo jornalista jornalista Pablo Polo.

Preocupação? 😬

Além disso, o veículo espanhol chamou atenção para a cautela do clube quanto à carga de jogos do defensor, visando evitar novas lesões. Militão sofreu duas rupturas no ligamento cruzado anterior nos últimos dois anos. A mais recente ocorreu em novembro de 2024, com retorno aos gramados durante o Mundial de Clubes, oito meses após a cirurgia. A primeira lesão aconteceu em agosto de 2023.

— No Real Madrid, eles não querem forçar Militão, cientes de que, após tanto tempo fora, devem evitar sobrecarregá-lo. Ancelotti não o convocou para os jogos do Brasil. A boa notícia para Xabi é que ele tem opções com o retorno de Rüdiger, a confirmação de Huijsen e a presença de Asencio, que mostrou na temporada passada que também está pronto para ocupar uma posição no centro da defesa.

