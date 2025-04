Carlo Ancelotti, Abel Ferreira, Jorge Jesus, José Mourinho e até Pep Guardiola: em meio à uma lista extensa de nomes, a Seleção Brasileira segue sem a definição de um treinador. Com a queda de Dorival Júnior após a Data Fifa de março, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda procura o substituto ideal. E quem sofre com a situação são os jogadores.

A pouco mais de um ano da Copa do Mundo de 2026, alguns atletas consagrados querem cravar seu nome na convocação, enquanto outros buscam uma oportunidade. É o caso de Robson Bambu, ex-Vasco, Corinthians e Athletico-PR, e que vive momento positivo pelo Braga-POR. O zagueiro de 27 anos, em entrevista ao Lance!, relatou ter o sonho de receber uma chance para defender o time nacional nas próximas chamadas.

- Acho que é um sonho de todo jogador poder representar o seu país. Com certeza quero jogar com a Seleção. No fundo, todo jogador sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira, e comigo não é diferente. Mas sei que tenho que trabalhar muito, estar bem no meu clube, que é o que vai me fazer retornar à Seleção. Entrego as coisas sempre nas mãos de Deus, vou seguir trabalhando, e se eu tiver a oportunidade de retornar, será um orgulho imenso. Vou vestir a camisa com muito orgulho, como sempre fiz - afirmou o defensor.

Bambu, formado nas categorias de base do Santos, recebeu chances em sua época nas categorias de base. Em sua trajetória, disputou competições como o Sul-Americano Sub-20, em 2017, e o Pré-Olímpico, três anos depois, mas ainda não foi listado entre os profissionais.

Questionado pela reportagem do Lance! sobre possíveis indicações para assumir a lacuna deixada por Dorival na área técnica da Seleção, Robson citou dois técnicos com passagem relevante por Portugal: Abel Ferreira e Jorge Jesus.

- Não consigo hoje pensar um treinador direto (para o cargo). Aqui em Portugal saíram muitos treinadores. Tem o Abel, que está fazendo um trabalho incrível no Palmeiras, com títulos importantes que conquistou, e o Jorge Jesus. A gente acompanha as notícias, e muitos acreditam que o Jorge pode ser essa aposta. Se for ele, o mais importante é fazer a Seleção voltar ao cenário, e fazer as pessoas encher os olhos de alegria em ver a Seleção jogar. É um momento difícil que a Seleção está passando, mas o mais importante é saber o treinador correto, porque essa escolha vai impactar em uma nação inteira. Acho que os mais prováveis são esses, mas é difícil - analisou.