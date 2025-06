Time perde prazo de inscrição por dívidas e fica sem divisão na Europa

O Campeonato Português perderá um dos seus times mais tradicionais para a próxima temporada. O Boavista não conseguiu se inscrever para as disputas da 2ª divisão do torneio nacional e não deve participar competições profissionais. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Fary Faye.

— Estou completamente arrasado. Peço desculpa, não pensei que isto fosse acontecer. Fizemos tudo o que podíamos para inscrever o Boavista, fizemos tudo para ter os papéis, mas o dinheiro não chegou a tempo. Fizemos tudo o que podíamos, amo e respeito o Boavista.

Faye explicou que o dinheiro depositado por Gérard Lopez, acionista majoritário da SAF, na segunda-feira, não ficou disponível a tempo de fazer a inscrição junto à Liga II. Desta forma, o Boavista não apresentou a documentação necessária à Segurança Social e Finanças alegando a quitação das dívidas.

A quantia de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,25 milhões) permitiria regularização da situação financeira do clube, porém não ficou disponível no limite necessário.

— Estamos à espera do dinheiro desde a manhã de segunda-feira. Até agora, ainda não chegou. Esta casa tem 120 anos e o trabalho que fizemos este ano em tentar cumprir com tudo foi reconhecido por muita gente. Pagamos os jogadores e funcionários, que estavam todos [com salários] em dia no final da temporada, e aos fornecedores. Acho que perceberão que é muito complicado para nós, e sobretudo para mim, chegar neste momento.

Com a não participação na segunda divisão, a vaga fica com o Oliveirense, que havia sido rebaixado à terceira divisão. O Boavista deixou a elite do futebol português após 11 anos seguidos. O time encerrou a temporada 2024/25 na última colocação da tabela de classificação com 24 pontos.

Queda para 3ª divisão de Portugal

Como não conseguiu a inscrição para a 2ª divisão, o Boavista tem a chance de disputar a 3ª divisão. No entanto, o presidente desconversou sobre o rumo do time e também sua permanência no cargo.

Há muita coisa que podia dizer, mas, sinceramente, ainda estou um pouco fora de mim, porque não acredito muito no que está a acontecer. O que mais quero é que este clube recupere o respeito e a credibilidade para voltar ao lugar que merece. Comigo ou sem mim, o Boavista nunca vai morrer e é um clube grande. Que tudo se resolva e que o Boavista volte a ser o que era.

A documentação será apresentada pelo Boavista comprovando a não existência de dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social. Se passar no licenciamento da FPF, o campeão nacional de 2000/01 poderá disputar a 3ª divisão, algo que não acontecia desde 2013/14.