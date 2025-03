Tuchel critica desempenho de astros da Inglaterra: ‘Espera mais’

O técnico Thomas Tuchel expressou insatisfação com o desempenho de Phil Foden e Marcus Rashford na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Albânia, pelas Eliminatórias Europeias. Ambos foram substituídos na segunda etapa após não atenderem às expectativas do treinador. A partida da última sexta-feira (21) marcou o início da gestão do alemão à frente do "English Team".

- Eu esperava mais impacto, mais dribles, menos passes, mais dribles e corridas mais agressivas em direção à área. Acho que isso estava faltando. Acho que todas as chances vieram de pequenas corridas diagonais atrás da linha. Jude [Bellingham] teve algumas boas corridas no primeiro tempo. Myles [Lewis-Skelly] marcou com isso. Kyle [Walker] teve uma. Faltou um pouco [dos jogadores de ponta]. Eles não foram tão decisivos quanto podem ser - declarou Tuchel à "ITV".

Rashford, que se transferiu por empréstimo para o Aston Villa vindo do Manchester United em janeiro, tem melhorado sua forma, com quatro assistências em nove partidas. No entanto, sua performance pela seleção inglesa foi abaixo do esperado. O jogador tocou na bola 55 vezes, completou 35 de seus 41 passes, registrou um passe decisivo e completou três de cinco tentativas de drible, mas perdeu a posse de bola 13 vezes.

Foden enfrentou dificuldades no Estádio de Wembley, sem conseguir impactar o jogo significativamente. Ele venceu 50% de seus duelos no chão e perdeu a bola nove vezes, com 52 toques, mas sem contribuir com passes decisivos, cruzamentos ou chutes.

A Inglaterra volta a campo nesta segunda-feira (24), pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias. O duelo será contra a Letônia, às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres (ING).

Rashford em ação pela Inglaterra nas Eliminatórias Europeias (Foto: GLYN KIRK/AFP)

