O Chelsea reafirmou a hegemonia no futebol inglês e conquistou o sexto título consecutivo da Liga Inglesa Feminina na quarta-feira (30). Um dos destaques é Catarina Macario, natural de São Luís e naturalizada norte-americana.

continua após a publicidade

Para faturar a taça de forma antecipada, as Blues venceram o clássico diante do Manchester United por 1 a 0, com gol de Lucy Bronze, e se isolaram como maiores campeãs da Women's Super League. Macário atuou por 14 minutos.

Camisa nove do Chelsea, ela também está na disputa do prêmio Gol do Mês, graças ao belo gol marcado contra o Crystal Palace no dia 23 de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quem é Catarina Macario, atacante do Chelsea

Catarina Cantanhede Melônio Macario nasceu em São Luís, no Maranhão, em 4 de abril de 1999. Ainda na infância, morou em Brasília e mudou para San Diego, Estados Unidos, aos 12 anos, para conciliar estudos e prática esportiva.

continua após a publicidade

— Eu não tive mais oportunidade de jogar com os meninos no Brasil, porque tinha uma regra que não me deixava jogar com eles depois dos 12 anos. Também não tinha nenhum time feminino que eu sabia que era bom. A única outra opção era ir para os Estados Unidos. — explicou Macario, em entrevista ao "UOL", em 2021.

A maranhense iniciou a carreira nas categorias de base do San Diego Surf e teve passagem por Torrey Pines Falcons, ainda no juvenil. Aos 18 anos, ingressou na Stanford Cardinal para estudar Comunicação e foi artilheira de competições universitárias.

Em quatro temporadas na equipe, recebeu o prêmio Hermann Trophy, honraria voltada aos melhores atletas do ano no esporte universitário.

No período, também foi convocada para as categorias de base da seleção norte-americana e estreou na seleção principal em 8 de outubro de 2020, pouco tempo depois de obter a cidadania do país.

Catarina tem sido presença frequente nas convocações de Emma Hayes. Fez, inclusive, o gol na derrota dos Estados Unidos para o Brasil, por por 2 a 1 , no amistoso de 9 de abril.

➡️ Amanda Gutierres se torna a maior artilheira da história do Palmeiras no Futebol Feminino

Catarina Macario no Chelsea

Em 2021, Macario foi contratada pelo Lyon, da França, sendo campeã francesa e da Champions League. Ela permaneceu por duas temporadas no clube, com 45 jogos, 29 gols e sete assistências.

O Chelsea anunciou a atacante em junho de 2023 e tem contrato até 2026 com o clube inglês.

— Posso jogar como um número 10 ou um número nove mais tradicional. — explicou seu estilo tático, em entrevista de apresentação ao novo time.

Em sua segunda temporada no Chelsea, Macário se tornou uma das referência no setor ofensivo e marcou nove gols e deu cinco assistências na temporada até o momento.

Recentemente, a equipe foi eliminada para o Barcelona na semifinal da Champions League Feminina.

Maiores campeões da Women's Super League 🏆