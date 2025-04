Ancelotti indica reforços ao Real Madrid antes de possível saída

Em meio a imbróglio com Real Madrid e com a seleção, Carlo Ancelotti deve se despedir do clube espanhol ao fim da temporada. Entretanto, o técnico italiano indicou dois possíveis reforços à equipe visando a substituição do astro Kroos, que se aposentou ao fim da última temporada.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Ancelotti acredita que Alexis Mac Allister e Sandro Tonalli, do Liverpool e Newcastle, respectivamente, poderiam ser substitutos a altura para o meio-campo do Real Madrid. O treinador teria conversado com a diretoria do clube e sugerido a contratação de algum dos jogadores.

Os dois jogadores se juntam a Wirtz e Zubimendi como os rumores de reforços para o meio de campo do Real Madrid. O clube merengue segue em busca de achar um jogador que substitua Kroos à altura, sendo o pilar do time em meio a um elenco com Rodrygo, Bellingham e Vini Jr. A dupla da Premier League ainda não receberam proposta e a negociação, ainda estaria em um estágio inicial.

Tonalli e Mac Allister no Real Madrid

Com uma possível saída de Modric, o Real Madrid estaria em busca de uma reformulação em seu time, principalmente no setor do meio de campo. Por conta disso, os meias do Newcastle e Liverpool entrariam no radar do clube.

Recém-campeão inglês, Alexis Mac Allister tem sido ligado aos Merengues desde o ano passado. Entretanto, há algumas semanas, o pai do argentino falou pela primeira vez sobre a possibilidade de se juntar ao Real Madrid em entrevista ao programa “Picado TV”. Ele indicou que o meia está feliz em Anfield, porém, “o tempo dirá” sobre um possível movimento ao Real Madrid.

Tonalli, por outro lado, voltou a atuar pelo Newcastle recentemente após cumprir uma suspensão de 10 meses por envolvimento em um escândalo de apostas. O italiano é um dos destaques do clube, e esteve presenta na conquista da Copa da Liga Inglesa, o primeiro título da equipe inglesa após 70 anos de jejum.