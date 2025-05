A Inter de Milão ganhou uma preocupação séria para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Barcelona. Capitão e camisa 10 nerazzurri, Lautaro Martínez deixou o campo chorando no primeiro tempo do jogo de ida, na quarta-feira (29), por um problema muscular.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🚑 Lesão de Lautaro no jogo de ida 🔵⚫

O lance ocorreu logo depois que o argentino dominou a bola próximo ao círculo central e recuou o passe. Dani Olmo estava na marcação, mas não chegou a encostar no jogador. Lautaro permaneceu em campo até o intervalo, evitando que Inzaghi precisasse usar uma das janelas de substituição. Na transmissão oficial da partida, foi informado que o atacante sentiu um desconforto na coxa esquerda.

continua após a publicidade

Medhi Taremi voltou do intervalo na vaga de Lautaro, que seguiu acompanhando o restante da partida do banco. Após o apito final, cumprimentou os companheiros e deixou o campo caminhando sem mancar. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Simone Inzaghi foi pessimista sobre a volta do craque para o jogo de volta. Antes disso, o time enfrenta o Hellas Verona neste sábado (3) pelo Campeonato Italiano.

— Será muito difícil ter Lautaro na volta — disse Inzaghi, treinador da Inter de Milão.

Após primeira partida elétrica, Inter de Milão e Barcelona terão os caminhos cruzados novamente pelo jogo de volta da semifinal na próxima terça-feira (06), no San Siro (ITA). O classificado enfrenta o vencedor entre PSG e Arsenal para a definição da final, que ocorrerá na Allianz Arena, na Alemanha, em 30 de maio.

continua após a publicidade

➡️ Barcelona terá desfalque importante para jogo de volta da Champions