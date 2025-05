Guardiola elogia semifinalistas da Champions: ‘Estou surpreso’

Campeão da Champions League como jogador e treinador, Pep Guardiola, pela primeira vez em alguns anos, não se encontra disputando o título da competição pelo Manchester City. Do sofá de casa, porém, o treinador não deixou de assistir aos jogos entre Arsenal x PSG e Barcelona x Inter de Milão, válidos pela semifinal. Em coletiva de imprensa, Pep se valorizou os duelos.

— Estou surpreso em quão bom foi o jogo (Barcelona x Inter de Milão). É graças a jogos como este que um estádio nunca fica vazio, e o nosso negócio é crescer. Eu só posso ficar grato por duas semifinais de Champions League, ambas foram inacreditáveis, especialmente ontem. Como você joga como o Barcelona, estádios nunca ficarão vazios. E podemos viver nesse negócio por muito, muito tempo — iniciou.

— Não importa os resultados, veja quão orgulhoso o povo de Barcelona está. E eu acho que a Inter provou, de novo, como são incríveis. Como defender, fazer transições, ter fisicalidade e ser bem organizado. (Simone) Inzaghi é um treinador inacreditável. Na próxima terça e quarta-feira serão jogos incríveis. Quatro fantásticos times que mereceram estar lá — completou.

Apesar de ser visto como um dos favoritos ao título, o Manchester City acabou eliminado na repescagem do mata-mata da Liga dos Campeões na atual temporada. A equipe conquistou seu primeiro título da competição há duas temporadas, quando venceu a Inter de Milão por 1 a 0, com gol de Rodri.

Para o restante da temporada, o City ainda pode terminar com um título, uma vez que disputará a final da Copa da Inglaterra, contra o Crystal Palace. Mirando vaga na Champions do ano que vem, os comandados de Guardiola figuram a quarta colocação da Premier League, com quatro jogos para o fim. O próximo duelo será nesta sexta (2), contra o Wolverhampton.

Guardiola não lamentou eliminação do City

Guardiola com cara fechada observa City x Palace (Foto: Paul Ellis/AFP)

Em entrevista após a eliminação para o Real na Champions, Guardiola não lamentou a queda. De acordo com o treinador, sua equipe não mereceu estar entre aquelas que disputariam o título na reta final da competiçaõ.

- Não doeu. As pessoas podem pensar isso, mas eu não sinto nenhuma decepção ou arrependimento. Não merecíamos estar lá. Então eu só aproveitei para curtir os jogos fantásticos como em Anfield e Paris, a competitividade de Atlético e Real Madrid, o quão bem o Barcelona vem jogando... - disse na época.