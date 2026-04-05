A Colômbia vive momentos de apreensão a apenas dois meses da Copa do Mundo 2026. O meia-atacante James Rodríguez, ídolo e capitão da seleção, não foi relacionado pelo Minnesota United para o duelo contra o Los Angeles Galaxy, no último sábado, devido a um problema de saúde. A ausência do craque acendeu um alerta sobre sua condição física e seu futuro no Mundial.

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O sinal de alerta se intensificou após a Federação Colombiana de Futebol informar, na última quinta-feira, que James esteve hospitalizado por três dias nos Estados Unidos, depois do amistoso contra a França, em Landover (Maryland).

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Segundo fontes da própria federação ao jornal "El Tiempo", a hospitalização foi consequência de uma virose estomacal que causou desidratação, deixando a comissão técnica preocupada com sua recuperação a tempo da Copa.

Nos amistosos recentes, o craque ex-São Paulo de 31 anos enfrentou dificuldades evidentes. Contra Croácia e França, James jogou apenas 63 minutos em cada partida antes de ser substituído pelo técnico, mostrando lentidão, desconexão com o ritmo da equipe e rendimento abaixo do esperado para um jogador do seu calibre. Seu desempenho levantou dúvidas sobre se ele terá condições de competir em alto nível no Mundial.

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Desde sua chegada ao Minnesota United, em fevereiro, James teve uma temporada marcada por problemas físicos recorrentes, somando apenas 39 minutos em campo até o momento. Lesões e falta de ritmo levantam preocupações adicionais sobre sua capacidade de recuperação e preparação para os jogos decisivos da Copa.

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Momento delicado antes da Copa

O capitão da Colômbia atravessa um momento esportivo complicado. Os recentes amistosos mostraram que James Rodríguez ainda está longe do condicionamento físico necessário para competir em alto nível. Durante a última Data Fifa, a seleção enfrentou Croácia e França, e em ambas as partidas James atuou por apenas 63 minutos antes de ser substituído.

No esporte, desempenho e condição física caminham lado a lado. Sem o preparo físico adequado, um jogador não consegue render seu potencial máximo nem demonstrar toda sua habilidade em campo.

James no São Paulo

Após um ano vestindo a camisa do time, o colombiano deixou a equipe com 22 jogos, dois gols e quatro assistências. Destas participações em gols, quatro foram com Dorival.

James Rodríguez teve seu reencontro com Dorival Júnior no último jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre Colômbia e Brasil. O jogador disparou sobre passagem polêmica pelo São Paulo, mas revelou que "não teria mágoa contra o treinador".

Segundo as palavras de James, não deu certo porque "não jogou". Ele foi contratado pelo Tricolor em 2023, pouco antes do jogo de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Sua chegada gerou grande expectativa, mas não vingou da forma esperada.