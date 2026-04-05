Ex-São Paulo, James Rodríguez enfrenta problema de saúde sério e preocupa para a Copa
Colombiano é desfalque na partida após ser hospitalizado por desidratação severa
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A Colômbia vive momentos de apreensão a apenas dois meses da Copa do Mundo 2026. O meia-atacante James Rodríguez, ídolo e capitão da seleção, não foi relacionado pelo Minnesota United para o duelo contra o Los Angeles Galaxy, no último sábado, devido a um problema de saúde. A ausência do craque acendeu um alerta sobre sua condição física e seu futuro no Mundial.
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O sinal de alerta se intensificou após a Federação Colombiana de Futebol informar, na última quinta-feira, que James esteve hospitalizado por três dias nos Estados Unidos, depois do amistoso contra a França, em Landover (Maryland).
Segundo fontes da própria federação ao jornal "El Tiempo", a hospitalização foi consequência de uma virose estomacal que causou desidratação, deixando a comissão técnica preocupada com sua recuperação a tempo da Copa.
Nos amistosos recentes, o craque ex-São Paulo de 31 anos enfrentou dificuldades evidentes. Contra Croácia e França, James jogou apenas 63 minutos em cada partida antes de ser substituído pelo técnico, mostrando lentidão, desconexão com o ritmo da equipe e rendimento abaixo do esperado para um jogador do seu calibre. Seu desempenho levantou dúvidas sobre se ele terá condições de competir em alto nível no Mundial.
Desde sua chegada ao Minnesota United, em fevereiro, James teve uma temporada marcada por problemas físicos recorrentes, somando apenas 39 minutos em campo até o momento. Lesões e falta de ritmo levantam preocupações adicionais sobre sua capacidade de recuperação e preparação para os jogos decisivos da Copa.
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Momento delicado antes da Copa
O capitão da Colômbia atravessa um momento esportivo complicado. Os recentes amistosos mostraram que James Rodríguez ainda está longe do condicionamento físico necessário para competir em alto nível. Durante a última Data Fifa, a seleção enfrentou Croácia e França, e em ambas as partidas James atuou por apenas 63 minutos antes de ser substituído.
No esporte, desempenho e condição física caminham lado a lado. Sem o preparo físico adequado, um jogador não consegue render seu potencial máximo nem demonstrar toda sua habilidade em campo.
James no São Paulo
Após um ano vestindo a camisa do time, o colombiano deixou a equipe com 22 jogos, dois gols e quatro assistências. Destas participações em gols, quatro foram com Dorival.
James Rodríguez teve seu reencontro com Dorival Júnior no último jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre Colômbia e Brasil. O jogador disparou sobre passagem polêmica pelo São Paulo, mas revelou que "não teria mágoa contra o treinador".
Segundo as palavras de James, não deu certo porque "não jogou". Ele foi contratado pelo Tricolor em 2023, pouco antes do jogo de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Sua chegada gerou grande expectativa, mas não vingou da forma esperada.
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