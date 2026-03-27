Fluminense acerta transferência de zagueiro ao New York City FC, da MLS

O Fluminense acertou a saída do zagueiro Loiola, de 20 anos, rumo ao New York City, dos Estados Unidos. O defensor será emprestado até o fim de 2026. Loiola é muito valorizado intermamente e fez parte do planejamento inicial do elenco tricolor, sendo até citado pelo presidente Mattheus Montenegro. A informação do empréstimo do zagueiro aos Estados Unidos foi dada inicialmente pelo "Fluminense Stuff".

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O defensor tem visto para os EUA por conta da disputa do Mundial de Clubes em 2025 e, por isso, as partes não devem ter dificuldades em regularizar o jogador. Com vínculo com o Tricolor até o fim de 2028, Loiola vivia um momento de indefinição. Sem espaço entre os profissionais e com idade estourada para a base, o empréstimo foi a melhor solução para o Fluminense e para Loiola.

O Flu vê muito potencial no jogador, que é tratado como joia desde o início da trajetória em Xerém. Do lado do estafe de Loiola, há o entendimento de que o atleta ainda precisa evoluir e ganhar maturidade para brigar por espaço no elenco profissional.

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Loiola se junta a uma grande lista de jogadores emprestados. Santi Moreno — também para a MLS —, Lima, Lavega, Lezcano e Fuentes também foram cedidos. Everaldo e Keno foram emprestados, mas terminam vínculo com o Fluminense junto com o fim do empréstimo.

Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

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Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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