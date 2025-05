Com passagem marcante pelo São Paulo, Gabriel Sara é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país desde 2022, jogador vivencia grande fase no Galatasaray, da Turquia, onde terá a possibilidade de ser bicampeão na mesma semana.

Titular absoluto dos Leões, o brasileiro vive uma semana de altas expectativas na Europa Oriental. Em um intervalo de quatro dias, Sara pode levantar seus dois primeiros troféus com a camisa da equipe. O Galatasaray enfrenta o Trabzonspor, nesta quarta-feira (14), pela final da Copa da Turquia; e precisa de um empate contra o Kayserispor para ser campeão oficialmente da liga nacional no próximo domingo (18), com duas rodadas de antecipação.

— Vim para o Galatasaray para disputar títulos, chegar à Champions League e competir com atletas de elite para evoluir como jogador. Fico feliz por estar no caminho certo para atingir essas metas pessoais e coletivas, mas ainda não chegamos lá. Estamos preparados para uma semana de jogos difíceis, que vão ser encarados com a mesma seriedade que nos trouxe até aqui — disse o meia, após a vitória por 2 a 0 sobre o Trabzonspor, pelo Campeonato Turco, no último sábado (10).

Trajetória de Gabriel Sara no futebol ⚽

Revelado pelo São Paulo, pelo qual foi campeão paulista em 2021, Sara passou duas temporadas de destaque no Norwich City, da segunda divisão inglesa, antes de se tornar o reforço mais caro da história do Galatasaray, em agosto de 2024, em negociação avaliada em 18 milhões de euros. Desde sua chegada, soma nove assistências e dois gols em 43 exibições pelo time.

