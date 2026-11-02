Cristiano Ronaldo não foi relacionado pelo Al Nassr para o confronto contra o Pakhtakor, nesta segunda-feira (2), em Tashkent, pela Liga dos Campeões da AFC. A decisão do técnico Ange Postecoglou visa preservar o atacante diante do calendário apertado e das preocupações com a segurança na região, que têm afetado o torneio continental.

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O Al Nassr enfrenta dificuldades na competição asiática e ocupa a última posição entre os representantes da Arábia Saudita no grupo da zona oeste. Apesar disso, o treinador australiano mantém confiança na evolução da equipe, ressaltando que o elenco ainda não estava em plena forma no início da temporada, mas já alcançou um estágio satisfatório.

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Além de Ronaldo, outros jogadores importantes, como Kingsley Coman e Mohamed Simakan também foram poupados da viagem ao Uzbequistão. Postecoglou justificou a decisão afirmando que o rodízio é necessário devido à sequência intensa de jogos e às viagens frequentes.

A campanha do Al Nassr na Liga dos Campeões da AFC tem sido impactada por questões de segurança na região. Na semana anterior, a equipe teve um jogo adiado após o Al-Wasl se recusar a viajar para Riad, e outra partida em casa foi suspensa devido a ataques com mísseis atribuídos a rebeldes houthis. Essas tensões colocam em dúvida a realização da Copa da Ásia, prevista para começar em 7 de janeiro na Arábia Saudita.

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O presidente da Associação de Futebol do Japão, Tsuneyasu Miyamoto, expressou recentemente suas dúvidas sobre a segurança do torneio, citando notícias que indicam um ambiente ainda instável. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) acompanha a situação de perto, e seu presidente, xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, afirmou que uma decisão definitiva sobre a Copa da Ásia será tomada até o fim de novembro, podendo até adiar o evento para 2028, se necessário.

Enquanto isso, o Al Nassr e outros clubes sauditas seguem suas campanhas na Liga dos Campeões da AFC, enfrentando os desafios tanto dentro quanto fora de campo.

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O próximo compromisso do Al Nassr na Liga dos Campeões da AFC será o jogo contra o Pakhtakor, em Tashkent, nesta segunda-feira, enquanto a decisão sobre a realização da Copa da Ásia deve ser anunciada até o final de novembro.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.