Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

A trajetória de Lisandro Martínez com a camisa do Manchester United pode estar próxima do encerramento. Em sua quinta temporada no futebol inglês, após ter sido contratado por 57 milhões de euros, o defensor argentino tem perdido prestígio em meio ao momento turbulento dos Red Devils na Premier League, acumulando atritos internos e episódios de indisciplina. Diante do cenário desgastado em Old Trafford, o Barcelona surgiu como um provável destino para a sequência da carreira do atleta.

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Expulso contra o Chelsea, Lisandro Martínez vê saída esquentar rumo à Espanha (Foto: Reprodução / X)

De acordo com informações do The Athletic, Deco, diretor esportivo do clube catalão, tem realizado reuniões para avaliar a possibilidade de uma transferência. Apesar do interesse, porém, os espanhóis estabeleceram uma condição para avançar: a operação precisa ter um custo reduzido.

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A situação financeira do Barcelona é um dos principais obstáculos para uma negociação. Questionado sobre a capacidade de investimento do clube na janela de transferências de inverno, Ferran Olivé, tesoureiro da equipe, indicou que a margem disponível é limitada.

— Há excedente, mas é muito pouco, de 3 ou 4 milhões de euros — afirmou Olivé.

Diante desse cenário, uma eventual contratação de Lisandro Martínez dependeria de condições favoráveis ao clube espanhol. O Barcelona não pretende fazer um grande investimento pelo defensor e aguarda os próximos movimentos do Manchester United para entender se haverá abertura para negociar o jogador por um valor acessível.

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Deco, diretor esportivo do Barcelona, acompanha a situação de Lisandro Martínez, do Manchester United (Foto: Divulgação / Barcelona)

Contratado por aproximadamente 57 milhões de euros, o argentino vive um momento de instabilidade em Old Trafford. Além da perda de espaço, o zagueiro também esteve envolvido em episódios de polêmica e teve sua situação agravada recentemente com a expulsão na derrota por 2 a 0 para o Chelsea, pela Premier League.

Agora, resta saber se o Manchester United estará disposto a negociar o defensor e se os valores envolvidos poderão se encaixar na realidade financeira do Barcelona. Enquanto isso, o futuro de Lisandro Martínez segue em aberto, com o clube catalão acompanhando a situação antes de tomar uma decisão.