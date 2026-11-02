Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

Clube Catalão acompanha a situação do zagueiro argentino Lisandro Martínez

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 09:30
Supervisionado porGustavo Loio,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)
Barcelona exige baixo custo para tirar Lisandro Martínez do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

A trajetória de Lisandro Martínez com a camisa do Manchester United pode estar próxima do encerramento. Em sua quinta temporada no futebol inglês, após ter sido contratado por 57 milhões de euros, o defensor argentino tem perdido prestígio em meio ao momento turbulento dos Red Devils na Premier League, acumulando atritos internos e episódios de indisciplina. Diante do cenário desgastado em Old Trafford, o Barcelona surgiu como um provável destino para a sequência da carreira do atleta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogador do Manchester United driblando a bola em campo, torcida ao fundo no estádio.
Expulso contra o Chelsea, Lisandro Martínez vê saída esquentar rumo à Espanha (Foto: Reprodução / X)

De acordo com informações do The Athletic, Deco, diretor esportivo do clube catalão, tem realizado reuniões para avaliar a possibilidade de uma transferência. Apesar do interesse, porém, os espanhóis estabeleceram uma condição para avançar: a operação precisa ter um custo reduzido.

continua após a publicidade

A situação financeira do Barcelona é um dos principais obstáculos para uma negociação. Questionado sobre a capacidade de investimento do clube na janela de transferências de inverno, Ferran Olivé, tesoureiro da equipe, indicou que a margem disponível é limitada.

— Há excedente, mas é muito pouco, de 3 ou 4 milhões de euros — afirmou Olivé.

Diante desse cenário, uma eventual contratação de Lisandro Martínez dependeria de condições favoráveis ao clube espanhol. O Barcelona não pretende fazer um grande investimento pelo defensor e aguarda os próximos movimentos do Manchester United para entender se haverá abertura para negociar o jogador por um valor acessível.

continua após a publicidade
Deco Barcelona
Deco, diretor esportivo do Barcelona, acompanha a situação de Lisandro Martínez, do Manchester United (Foto: Divulgação / Barcelona)

Contratado por aproximadamente 57 milhões de euros, o argentino vive um momento de instabilidade em Old Trafford. Além da perda de espaço, o zagueiro também esteve envolvido em episódios de polêmica e teve sua situação agravada recentemente com a expulsão na derrota por 2 a 0 para o Chelsea, pela Premier League.

Agora, resta saber se o Manchester United estará disposto a negociar o defensor e se os valores envolvidos poderão se encaixar na realidade financeira do Barcelona. Enquanto isso, o futuro de Lisandro Martínez segue em aberto, com o clube catalão acompanhando a situação antes de tomar uma decisão.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023

Futebol Internacional

Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Há 1 minuto
Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

Futebol Internacional

Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo fica fora de jogo por questões de segurança; entenda

Há 18 minutos
Carrick United no banco de reservas; homem de terno cobre o rosto com as mãos, cercado por colegas com casacos pretos e vermelhos.

Futebol Internacional

Ex-técnico do Manchester United vê rebaixamento como possibilidade

Há 26 minutos
Rircharlison com o filho no colo e a mulher Amanda ao lado

Fora de Campo

Richarlison anuncia nas redes que será pai novamente: 'Agora somos quatro'

Há 2 horas
Vinícius Júnior (Real Madrid) conduz a bola contra a Roma, em jogo da UEFA Champions League.

Fora de Campo

Jornais repercutem atuação do Real Madrid sem Vini Jr: 'Ninguém sentiu falta'

Há 2 horas
Homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, casaco preto; fundo azul desfocado.

Fora de Campo

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco na França: 'Nitidamente'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Equipe de jovens do Palmeiras, uniforme verde, posa para foto na Messi Cup.

Palmeiras vence o River Plate e conquista a Messi Cup

Boca x River Plate classico na Argentina

Rival do Atlético-MG na Sula vence clássico e se garante na Libertadores 2027

Filipe Luís observa Monaco x Paris FC pela Ligue 1.Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1

Monaco de Filipe Luís perde mais uma na França, e técnico freia expectativa

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Torcida do Real Madrid manda recado para Vini Jr.: 'Sinto pena'

Havertz comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Liverpool na Premier League

Com falha de Alisson, Arsenal derrota o Liverpool em Anfield

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Imprensa espanhola crava futuro de Vini Jr no Real Madrid

Bellingham comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander com os braços abertos

Com pênalti polêmico, Real Madrid vence o Racing Santander na La Liga

Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes

Algoz do Flamengo na Libertadores falha três vezes na Argentina; veja os lances

Vini Jr tem nova 'competição' pelo coração de Virginia (Foto: Reprodução/Instagram)

Novo amor? Vini Jr ganha rival em busca do coração de Virginia

Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Ídolo do Flamengo celebra título do Cruzeiro: 'Eu sabia'

Jogador do Manchester United, camisa vermelha com o número 17, em campo.

Atuação de Andrey Santos, ex-Vasco, vira assunto: 'Impressionante'

Jogador do Chelsea FC, camisa azul com o escudo do clube, número 41, correndo em Chelsea x Manchester United.

Atuação de Estêvão em jogo do Chelsea na Premier League repercute: 'Surreal'

Goleiro comete três falhas durante Campeonato Argentino, de acordo com internautas (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Torcida do Flamengo detona carrasco após falha tripla: 'Gastou tudo'