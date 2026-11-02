A ausência de Cristiano Ronaldo na partida do Al-Nassr contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira (2), levantou questionamentos sobre a segurança das delegações que disputam competições na região. Embora o atacante tenha sido poupado pelo técnico Ange Postecoglou em razão do desgaste físico e da sequência de viagens, a decisão acontece em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, marcada por ataques de mísseis e drones contra a Arábia Saudita. Diante desse cenário, quais medidas estão sendo adotadas para proteger jogadores e torcedores?

A escalada das tensões no Oriente Médio colocou a segurança de jogadores, comissões técnicas e torcedores no centro das discussões sobre as competições de futebol na Ásia. Os recentes ataques de mísseis e drones contra a Arábia Saudita, atribuídos aos rebeldes houthis, do Iêmen, apoiados pelo Irã, levaram autoridades e organizadores a reforçar a atenção sobre as condições para a realização das partidas.

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Uma das medidas adotadas na prática foi a atuação da Defesa Civil saudita, responsável por emitir alertas de segurança à população. No dia 12 de outubro, por exemplo, a partida entre Al-Nassr e Neftchi Fergana, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, teve seu início adiado em uma hora após um alerta de ameaça aérea em Riad. Os jogadores aguardaram nos vestiários enquanto os torcedores receberam orientações por meio de notificações nos celulares. A partida só começou depois que as autoridades informaram que o perigo havia passado. O Al-Nassr venceu por 3 a 1, com um gol de Cristiano Ronaldo.

Outra providência é a avaliação das condições de segurança antes da realização dos compromissos esportivos. A situação já provocou adiamentos e alterações no calendário. O Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, não viajou para enfrentar o Al-Nassr em Riad, levando a Confederação Asiática de Futebol (AFC) a adiar o confronto. Partidas de outras competições nacionais também foram remarcadas diante da instabilidade.

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No planejamento de eventos internacionais, as federações nacionais também passaram a acompanhar os riscos relacionados aos deslocamentos e à permanência de suas delegações na região. A Associação de Futebol de Singapura declarou que monitora de perto a evolução do cenário e que a segurança de atletas, integrantes das comissões técnicas e dirigentes é sua principal prioridade. A federação australiana, por sua vez, informou que a avaliação de riscos faz parte da preparação de suas seleções.

A preocupação vai além dos jogos de clubes. A Arábia Saudita está programada para receber a Copa da Ásia, entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027. Diante dos ataques, surgiram questionamentos sobre a manutenção do torneio no país. A organização saudita, entretanto, informou que continua trabalhando em coordenação com a AFC e que os preparativos seguem o cronograma previsto. A possibilidade de adiamento também foi mencionada pelo presidente da entidade continental, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, caso o cenário regional não melhore.

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Até o momento, portanto, as medidas conhecidas envolvem alertas das autoridades, monitoramento permanente da situação, avaliação dos deslocamentos das delegações e adiamento de partidas quando as condições de segurança não permitem a realização dos eventos. Não há, contudo, um protocolo extraordinário único divulgado publicamente pela AFC com detalhes sobre reforço de escoltas, evacuação de estádios ou proteção individual dos atletas para todos os jogos.

O cenário exige atenção porque, embora as partidas continuem sendo realizadas em diferentes países asiáticos, a instabilidade regional representa um desafio para organizadores, clubes e federações. A prioridade é garantir que jogadores e torcedores não sejam expostos a riscos em nome da continuidade das competições.

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