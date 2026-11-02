Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Segurança preocupa na Ásia; entenda ausência de Cristiano Ronaldo em jogo

Veja as medidas adotadas para proteger atletas e torcedores diante da tensão regional.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 10:51
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

A ausência de Cristiano Ronaldo na partida do Al-Nassr contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira (2), levantou questionamentos sobre a segurança das delegações que disputam competições na região. Embora o atacante tenha sido poupado pelo técnico Ange Postecoglou em razão do desgaste físico e da sequência de viagens, a decisão acontece em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, marcada por ataques de mísseis e drones contra a Arábia Saudita. Diante desse cenário, quais medidas estão sendo adotadas para proteger jogadores e torcedores?

A escalada das tensões no Oriente Médio colocou a segurança de jogadores, comissões técnicas e torcedores no centro das discussões sobre as competições de futebol na Ásia. Os recentes ataques de mísseis e drones contra a Arábia Saudita, atribuídos aos rebeldes houthis, do Iêmen, apoiados pelo Irã, levaram autoridades e organizadores a reforçar a atenção sobre as condições para a realização das partidas.

continua após a publicidade

Uma das medidas adotadas na prática foi a atuação da Defesa Civil saudita, responsável por emitir alertas de segurança à população. No dia 12 de outubro, por exemplo, a partida entre Al-Nassr e Neftchi Fergana, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, teve seu início adiado em uma hora após um alerta de ameaça aérea em Riad. Os jogadores aguardaram nos vestiários enquanto os torcedores receberam orientações por meio de notificações nos celulares. A partida só começou depois que as autoridades informaram que o perigo havia passado. O Al-Nassr venceu por 3 a 1, com um gol de Cristiano Ronaldo.

Outra providência é a avaliação das condições de segurança antes da realização dos compromissos esportivos. A situação já provocou adiamentos e alterações no calendário. O Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, não viajou para enfrentar o Al-Nassr em Riad, levando a Confederação Asiática de Futebol (AFC) a adiar o confronto. Partidas de outras competições nacionais também foram remarcadas diante da instabilidade.

continua após a publicidade

No planejamento de eventos internacionais, as federações nacionais também passaram a acompanhar os riscos relacionados aos deslocamentos e à permanência de suas delegações na região. A Associação de Futebol de Singapura declarou que monitora de perto a evolução do cenário e que a segurança de atletas, integrantes das comissões técnicas e dirigentes é sua principal prioridade. A federação australiana, por sua vez, informou que a avaliação de riscos faz parte da preparação de suas seleções.

A preocupação vai além dos jogos de clubes. A Arábia Saudita está programada para receber a Copa da Ásia, entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027. Diante dos ataques, surgiram questionamentos sobre a manutenção do torneio no país. A organização saudita, entretanto, informou que continua trabalhando em coordenação com a AFC e que os preparativos seguem o cronograma previsto. A possibilidade de adiamento também foi mencionada pelo presidente da entidade continental, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, caso o cenário regional não melhore.

continua após a publicidade

Até o momento, portanto, as medidas conhecidas envolvem alertas das autoridades, monitoramento permanente da situação, avaliação dos deslocamentos das delegações e adiamento de partidas quando as condições de segurança não permitem a realização dos eventos. Não há, contudo, um protocolo extraordinário único divulgado publicamente pela AFC com detalhes sobre reforço de escoltas, evacuação de estádios ou proteção individual dos atletas para todos os jogos.

O cenário exige atenção porque, embora as partidas continuem sendo realizadas em diferentes países asiáticos, a instabilidade regional representa um desafio para organizadores, clubes e federações. A prioridade é garantir que jogadores e torcedores não sejam expostos a riscos em nome da continuidade das competições.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023

Futebol Internacional

Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Há 37 minutos
Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

Futebol Internacional

Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo fica fora de jogo por questões de segurança; entenda

Há 53 minutos
Carrick United no banco de reservas; homem de terno cobre o rosto com as mãos, cercado por colegas com casacos pretos e vermelhos.

Futebol Internacional

Ex-técnico do Manchester United vê rebaixamento como possibilidade

Há 1 hora
Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Futebol Internacional

Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

Há 1 hora
Rircharlison com o filho no colo e a mulher Amanda ao lado

Fora de Campo

Richarlison anuncia nas redes que será pai novamente: 'Agora somos quatro'

Há 2 horas
Vinícius Júnior (Real Madrid) conduz a bola contra a Roma, em jogo da UEFA Champions League.

Fora de Campo

Jornais repercutem atuação do Real Madrid sem Vini Jr: 'Ninguém sentiu falta'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, casaco preto; fundo azul desfocado.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco na França: 'Nitidamente'

Equipe de jovens do Palmeiras, uniforme verde, posa para foto na Messi Cup.

Palmeiras vence o River Plate e conquista a Messi Cup

Boca x River Plate classico na Argentina

Rival do Atlético-MG na Sula vence clássico e se garante na Libertadores 2027

Filipe Luís observa Monaco x Paris FC pela Ligue 1.Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1

Monaco de Filipe Luís perde mais uma na França, e técnico freia expectativa

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Torcida do Real Madrid manda recado para Vini Jr.: 'Sinto pena'

Havertz comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Liverpool na Premier League

Com falha de Alisson, Arsenal derrota o Liverpool em Anfield

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Imprensa espanhola crava futuro de Vini Jr no Real Madrid

Bellingham comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander com os braços abertos

Com pênalti polêmico, Real Madrid vence o Racing Santander na La Liga

Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes

Algoz do Flamengo na Libertadores falha três vezes na Argentina; veja os lances

Vini Jr tem nova 'competição' pelo coração de Virginia (Foto: Reprodução/Instagram)

Novo amor? Vini Jr ganha rival em busca do coração de Virginia

Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Ídolo do Flamengo celebra título do Cruzeiro: 'Eu sabia'

Jogador do Manchester United, camisa vermelha com o número 17, em campo.

Atuação de Andrey Santos, ex-Vasco, vira assunto: 'Impressionante'

Jogador do Chelsea FC, camisa azul com o escudo do clube, número 41, correndo em Chelsea x Manchester United.

Atuação de Estêvão em jogo do Chelsea na Premier League repercute: 'Surreal'