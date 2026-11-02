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Ex-técnico do Manchester United vê rebaixamento como possibilidade

Erik ten Hag alertou para a força dos adversários e destacou o risco de entrar em uma sequência negativa na competição

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 09:50
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Carrick United no banco de reservas; homem de terno cobre o rosto com as mãos, cercado por colegas com casacos pretos e vermelhos.
Manchester United soma apenas uma vitória nas primeiras nove rodadas do Campeonato Inglês. (Foto: Reprodução / X)

O momento do Manchester United na Premier League preocupa até mesmo quem já passou pelo comando da equipe. Após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea, no último sábado (31), o ex-técnico dos Red Devils, Erik ten Hag, comentou a situação do clube e admitiu que o risco de rebaixamento é uma possibilidade na atual temporada.

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Pela Premier League, Manchester United e Tottenham empataram em 1 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Manchester United vive início complicado na Premier League e aparece na 17ª colocação após nove rodadas (Foto: Paul Ellis / AFP)

Em entrevista à ESPN, o treinador holandês destacou o nível de competitividade do Campeonato Inglês e afirmou que qualquer equipe pode enfrentar dificuldades caso entre em uma sequência negativa.

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— Na Premier League, certamente é possível [o rebaixamento], porque todas as equipes são simplesmente fortes — declarou Ten Hag.

O ex-comandante também ressaltou a qualidade dos treinadores e dos elencos que disputam a competição. Para ele, uma equipe que começa a acumular resultados ruins pode ter dificuldades para sair da situação.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples/AFP)
Ten Hag comandou o Manchester United entre 2022 e 2024 e comentou a situação delicada do antigo clube (Foto: Darren Staples / AFP)

— São todas equipes fortes, todas com bons treinadores. E se você ficar do lado errado uma vez e entrar nesse círculo vicioso, sim, aí pode ficar muito, muito difícil — completou.

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Manchester United vive início preocupante

A preocupação de Ten Hag encontra respaldo na campanha do Manchester United. Após nove rodadas, a equipe ocupa a 17ª colocação, com apenas sete pontos conquistados. O retrospecto é de uma vitória, quatro empates e quatro derrotas.

A pontuação é a mesma do Crystal Palace, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A diferença para o lanterna Sunderland é de apenas dois pontos, cenário que aumenta a pressão sobre os Red Devils neste início de temporada.

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O resultado mais recente agravou a situação. Fora de casa, o Manchester United perdeu por 2 a 0 para o Chelsea, em uma partida marcada por dois gols anulados de Estêvão. A derrota manteve a equipe próxima da parte inferior da tabela e ampliou a cobrança por uma reação.

Histórico aumenta a pressão

O cenário chama atenção também pelo peso histórico do clube. O Manchester United não disputa a segunda divisão inglesa desde 1974, há mais de cinco décadas. Desde então, a equipe se consolidou entre os principais clubes do futebol inglês e europeu.

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Agora, com apenas uma vitória nas primeiras nove rodadas da Premier League, os Red Devils precisam reagir para evitar que a campanha se transforme em uma luta ainda mais direta contra o rebaixamento. A avaliação de Erik ten Hag reforça o alerta: em um campeonato tão competitivo, uma sequência negativa pode ter consequências importantes.

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