Após a vitória do Real Madrid sobre o Racing Santander no último domingo (1º), a imprensa espanhola destacou a atuação da equipe sem a presença de Vinicius Júnior. Suspenso no Campeonato Espanhol por ter puxado o cabelo de um adversário, o atacante brasileiro já havia sido desfalque na rodada anterior, no clássico contra o Barcelona.

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Diomande tem sido o escolhido pelo técnico José Mourinho para ocupar a vaga e vem agradando aos torcedores e aos veículos locais.

Confira algumas das análises:

— Ninguém no Real Madrid sentiu falta do brasileiro no Camp Nou (no clássico contra o Barcelona), e o mesmo se repetiu em Santander. Neste momento, Diomande parece intocável na equipe titular, e Mourinho terá de lidar com mais um problema quando Vini voltar a ficar disponível em LALIGA. O ponta marfinense está aproveitando ao máximo a oportunidade dada por Mourinho em decorrência da suspensão de Vinicius — analisou o Mundo Deportivo.

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— O ponta (Diomande) não apenas aproveitou a suspensão de Vinicius, como também se tornou uma das referências de um Real Madrid que parece ter encontrado o caminho. Seu trabalho na defesa e a sua contribuição no ataque não têm paralelo com a versão do brasileiro que temos visto nas últimas temporadas. Na verdade, hoje a realidade é que o ex-jogador do Flamengo é um reserva que precisará trabalhar muito para recuperar seu lugar na equipe titular — escreveu o Sport.

— A melhor versão de Cucurella desde que chegou ao Madrid está diretamente ligada à mudança de seu parceiro pelo lado esquerdo. Vinicius oferece à equipe características que Diomande não possui, mas parece evidente que, em termos de equilíbrio e do potencial do time como um todo, não há comparação. E, entre todas as melhorias, que são evidentes, a de Cucurella chama especialmente a atenção. O terceiro gol foi um míssil de Diomande no ângulo. Mais um recado do marfinense de que Vini Jr, neste momento, não pode ser nada além de seu reserva, uma excelente opção de rotação — avaliou o Marca.

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Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander e faz símbolo do número um com a mão (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, o Real Madrid começou assustando o Racing Santander com Bellingham aproveitando um cruzamento de Güler e cabeceando para grande defesa de Agirrezabala. E no ataque seguinte, Mbappé sofreu um pênalti polêmico e alvo de muita reclamação dos atletas da casa, mas o francês cobrou com força e abriu o placar aos 11 minutos. O adversário respondeu com Zabiri fazendo boa jogada na área e finalizando rasteiro para uma defesaça de Courtois com o pé direito. Na sequência, Güler lançou Bellingham em profundidade, o inglês driblou o goleiro e chutou para marcar seu gol aos 22 minutos. E aos 35 minutos, a zaga do Racing Santander afastou uma bola jogada na área, e Diomande aproveitou a chance para bater de primeira e marcar um golaço.

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No segundo tempo, o Real Madrid controlou o jogo e não teve o mesmo ímpeto, enquanto o Racing Santander não conseguiu ter forças para reagir. Os merengues quase ampliaram com Bellingham aproveitando novo cruzamento e se esticando para finalizar, mas o inglês parou em Agirrezabala. E no fim, os mandantes tiveram um pênalti marcado, mas o lance foi revisado e anulado após o auxílio do VAR. E nos acréscimos, Endrick foi acionado pelo lado direito do campo, ajeitou a bola para a canhota e bateu com curva, mas a bola saiu tirando tinta da trave.