O Manchester City finalizou a negociação com o zagueiro Abdukodir Khusanov por 40 milhões de euros, cerca de R$ 250 milhões na cotação atual, em contrato válido até junho de 2029, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Além do jogador, o clube inglês está próximo da contratação de Vitor Reis, defensor do Palmeiras.

Nascido no Uzbequistão, Khusanov começou sua carreira profissional em 2022, no futebol local. Na temporada seguinte, foi contratado pelo Lens, da França, para atuar no time B do clube. Após uma partida como destaque, ele passou a jogar pela equipe principal. Pelo clube, o zagueiro realizou 31 jogos em uma temporada e meia. Desde 2023, são 18 exibições pela seleção nacional.

Com apenas 20 anos, Khusanov é uma aposta da diretoria inglesa para composição de elenco. Na temporada 2024/25, a defesa do Manchester City é formada por jogadores com histórico recente de lesões, como Rúben Dias, John Stones e Manuel Akanji. O capitão Kyle Walker, por sua vez, manifestou o desejo de sair do clube.

Vitor Reis

O Palmeiras divulgou a primeira lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista nesta terça-feira (14) sem a presença de Vitor Reis. Em negociação com o Manchester City, o Verdão não explicou oficialmente o motivo da ausência jovem defensor.

O brasileiro pode ser o defensor mais caro da história do futebol brasileiro, em negociação por 35 milhões de euros fixos, aproximadamente R$ 220 milhões, valor que será integral do Palmeiras, dono de 100% dos direitos econômicos do jovem de 19 anos. Assim, o Manchester City realizaria a contratação de dois dos zagueiros mais promissores do futebol mundial.

