O Wolverhampton venceu o Shrewsbury por 6 a 1 neste sábado (10), no Molineux Stadium, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, originalmente conhecida como FA Cup. O responsável pelo segundo tento da goleada foi Jhon Arias, ícone do Fluminense, aos 11 minutos do primeiro tempo. Nas redes sociais, torcedores brasileiros e estrangeiros elogiaram a atuação do camisa 10.

Como foi a partida? ⚽

Mesmo em situação crítica na Premier League, na qual ocupa a lanterna da tabela, o Wolves soube explorar o maior poder financeiro em relação a clubes de divisões inferiores e não deu qualquer chance ao Shrewsbury, do quarto escalão nacional. Arias, que atuou em um meio-campo formado por André, seu companheiro desde os tempos de Fluminense, e João Gomes, revelado pelo Flamengo, foi o grande protagonista da partida ao marcar um gol e distribuir uma assistência. O astro dividiu os holofotes com o atacante Jørgen Strand Larsen, autor de três bolas na rede e ainda responsável por um passe decisivo.

O gol do colombiano, na ocasião, foi fruto da parceria com o artilheiro da partida, que saiu da referência para auxiliar na construção ofensiva pelo meio-campo e, de perna direita, encontrou o meia em profundidade. Após receber o passe, Arias conduziu a bola em direção ao centro, superou a marcação, ficou frente a frente com o goleiro e finalizou de canhota, em direação à primeira trave, para marcar.

A mesma parceria entre o jogador e Larsen se repetiu no quarto gol dos favoritos na partida, que definiu o hat-trick do grandalhão, aos 13' do segundo tempo. Após uma tabela pelo meio-campo, Arias encontrou o norueguês livre na área, que finalizou de perna direita no canto esquerdo do goleiro Elyh Harrison.

Assim, nas redes sociais foi possível observar elogios à atuação de Jhon, que ainda alterna entre o banco de reservas e a titularidade na equipe comandada por Rob Edwards. O jogador apresenta uma evolução gradual nas últimas exibições, acompanhado pelo crescimento coletivo do onze inicial. A seguir, veja algumas das reações após a partida:

Tradução: Assistência para Jhon Arias! Ele deu uma assistência linda para o hat-trick de Larsen, que colocou o Wolves em vantagem de 4 a 1 contra o Shrewsbury Town na FA Cup! Ele tem um gol e uma assistência hoje!

Tradução: Jhon Arias continuou sua promissora ascensão hoje, com um gol belíssimo, uma excelente assistência e uma atuação sólida em todos os aspectos, apesar de ter tido um pouco de azar ao sofrer um pênalti duvidoso. A Colômbia precisa que ele volte à sua melhor forma para a Copa do Mundo de 2026.

Tradução: Espero que o Wolves consiga se manter na primeira divisão! E parabéns ao Jhon Arias por ter escolhido ficar e por ter melhorado bastante!

Tradução: Amigos, a recuperação do Jhon Arias me traz muita alegria.

Arias chegou ao Wolverhampton em julho de 2025 para sua primeira oportunidade no futebol europeu. Contratado com grande expectativa, o jogador foi adquirido por 17 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) em valores fixos, além de até 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) em bônus pagos ao Fluminense de acordo com metas estabelecidas no clube inglês. Com a Armadura, somou 230 partidas, marcou 47 gols, distribuiu 55 assistências e conquistou os títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

Jhon Arias celebra a classificação do Fluminense após partida pelo Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

