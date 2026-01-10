Com a chegada de Liam Rosenior para o comando do Chelsea – substituindo Enzo Maresca, demitido em 1° de janeiro –, são esperadas algumas mudanças táticas e de relacionamento na equipe de Londres. Com relação aos brasileiros do elenco – Estêvão, João Pedro e Andrey Santos – quem deve ganhar mais espaço e protagonismo é o ex-Vasco.

Um ponto fundamental na história é o conhecimento de Rosenior sobre Andrey. Ambos já trabalharam juntos no Strasbourg, da França, em 2024/25. Adquirido pelo Chelsea em 2023 no valor de 18 milhões de libras, o brasileiro foi emprestado Nottingham Forest, da Inglaterra, e ao Strasbourg, da França. No período mencionado, o treinador que estava à frente do time francês era, justamente, Liam Rosenior.

Sob o comando do treinador inglês, Andrey foi titular absoluto e até usou a braçadeira de capitão da equipe em algumas ocasiões, funcionando como um homem de confiança do técnico. Nas duas temporadas na França, teve um grande desempenho e alcançou a Seleção Brasileira, momento no qual os Blues chamaram o jogador de volta do empréstimo, na metade do ano passado, a tempo da disputa do Mundial de Clubes.

No Chelsea, o cenário é diferente em relação à qualidade do elenco. No entanto, há a expectativa do brasileiro ter mais minutos em campo, possivelmente até como titular. Até então, Enzo Maresca o utilizava mais como opção para o decorrer do jogo, tendo iniciado apenas sete das 24 partidas em que atuou na temporada atual.

