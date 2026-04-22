Ex-Palmeiras brilha em Portugal e é eleito Melhor em campo

O meio-campista Pedro Lima, ex-Palmeiras, foi o grande destaque do AVS SAD no empate contra o Rio Ave, neste final de semana. O brasileiro marcou um gol e foi eleito o craque da partida, além de garantir uma vaga na seleção da rodada do Campeonato Português.

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Além do impacto ofensivo, Pedro Lima também chamou atenção pelo desempenho sem a bola. Com números expressivos no setor defensivo, o atleta demonstrou intensidade, leitura de jogo e capacidade de recuperação, fatores que foram determinantes para equilibrar a equipe ao longo da partida.

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Do Palmeiras ao protagonismo na Europa

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Pedro Lima teve poucas oportunidades no time profissional do Verdão – atuou em apenas uma partida pelo clube paulista, somando 27 minutos em campo. Em 2023, transferiu-se para o Norwich, da Inglaterra, onde jogou pela equipe sub-21 e somou 14 partidas, cinco gols e duas assistências.

Pelo AVS SAD nesta temporada, o meio-campista acumula 26 jogos, quatro gols e duas assistências em 1.885 minutos em campo. Antes de chegar ao clube português, passou pelo NK Osijek, da Croácia, onde fez 34 partidas e marcou três gols.

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Aos 22 anos, Pedro Lima se sente cada vez mais adaptado ao futebol europeu. Em entrevista recente ao jornal português O Jogo, o jogador destacou sua evolução e confiança.

– Tenho-me sentido mais à vontade, conseguido ser mais influente na equipa, sinto-me solto, mais confiante. Tanto eu como o resto da equipa, quando o coletivo melhora, as individualidades também – disse o jogador.

Com qualidade técnica, versatilidade e protagonismo crescente, Pedro Lima soma 120 jogos na carreira, com 21 gols e cinco assistências, consolidando-se como uma peça cada vez mais importante no AVS SAD.

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